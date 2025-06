Avala comisión permanente, realización del periodo extraordinario

Con las críticas de la oposición, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión avaló con 26 votos a favor y 9 en contra, cero abstenciones, la realización del primer periodo extraordinario de sesiones del segundo receso del primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

La petición contiene los temas que se revisarán, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, a partir del próximo lunes 23 de junio hasta el 2 de julio. Entre ellos están dos dictámenes aprobados por la Comisión de Seguridad Ciudadana: la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el dictamen en materia de transferencia de funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Además, está el Proyecto de decreto de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Población, en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, entre otras.

La secretaría de la Mesa Directiva de la Comisión, Dolores Padierna, dio a conocer el dictamen e indicó que las sesiones del periodo extraordinario, podrán ser de manera presencial, no sin antes llevar a cabo la instalación del Congreso General en el que se informará de la convocatoria.

En la discusión, el coordinador del PRI, en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, criticó que se haga todo al “ahí se va”, y que no tenga

Ustedes quieren destruir el México democrático que recibieron. Ustedes, proponen un debate irresponsable, precipitado y ausente de reflexión. Es la marca de la casa de ustedes; todo al “ahí se va”. Lo hacen para destruir a México, para edificar, y lo están apurando, un Estado policiaco, militar, totalitario. Por eso ustedes quieren 10 días de ignominia, los 10 días del extraordinario”, expuso.

El diputado Pablo Ahued de Movimiento Ciudadano (MC) criticó que aún no se tengan dictámenes en diversos temas y señaló que no hubo diálogo para conformar la lista de los temas a discutir, hecha de manera unilateral por Morena coordinado por Ricardo Monreal, haciendo una convocatoria improvisada, irresponsable e incompleta, en la que faltan temas como la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas.

Al respecto, el coordinador del Partido del Trabajo (PT), defendió la convocatoria que calificó de prioritaria, responsable y constitucional, en la que dijo, que hay temas importantes que se deben atender, y denunció que los partidos de oposición buscan incorporar asuntos como la reducción de la jornada laboral, sólo para obtener una ventaja electoral.

“Y por eso no estamos de acuerdo con la propuesta de usted, de que la debemos hacer ahora sólo porque se le ocurre a MC, y porque quiere ganar réditos electorales y políticos; Ya sé, no me digan que los del PAN ahora quieren, cuando incluso el PAN estableció el Outsorcing, la subcontratación para precarizar el salario, para bajarlo”, expuso.