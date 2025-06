Sheinbaum reprueba desalojo del Multiforo Alicia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó el desalojo del Multiforo Alicia en la Ciudad de México en el que participaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se reunirá con el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, para establecer en qué operativos pueden participar los elementos federales.

“Tiene que cambiarse este protocolo para que no vuelva a ocurrir una situación de este tipo y Clara pues se va a reunir con el general secretario, Obviamente con el gobierno de México para poder definir digamos con la primera zona militar, que la que corresponde a la Ciudad de México, en qué operativos participa la guardia nacional y en qué operativos participa elementos del ejército”, enfatizó. Noticias Relacionadas Huracán Bárbara: aumenta a 40% probabilidad de desarrollo ciclónico

Recordó que cuando fue jefa de gobierno se le otorgó al Multiforo Alicia a un colectivo independiente.

“Cuando fui jefa de gobierno la entonces alcaldesa de la Cuauhtémoc los molestó mucho, querían que se clausurará y al mismo tiempo subió en la renta del lugar. Entonces el compañero que dirige el multiforo lo busqué, porque decía ‘ya vamos a cerrar, llevamos muchos años en esto”, explicó.

dijo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se reunirá con el general Ricardo Trevilla Trejo. Foto: Cuartoscuro

Sheinbaum desaprueba acciones contra Multiforo Alicia

Asimismo, destacó que junto con Claudia Curiel los buscaron, entonces Tomás Pliego, "que siempre ha trabajado en esa zona y los conocía bien, nos acercamos a ellos y les dijimos ‘no, no cierren, pues es importantísimo que permanezca este ejercicio, que no se cierre, Entonces había un lugar en Santa María la Ribera que era del gobierno de la ciudad que no había tenido ocupación En dónde es planteamos que porque no se da un permiso temporal al Foro Alicia a ellos para que ellos pudieran seguir haciendo sus conciertos”, añadió.

La presidenta Sheinbaum Pardo explicó que cuando jefes de la policía de la ciudad regionales deciden desalojar el lugar “le piden al elementos del ejército, que estén afuera”.

Por ello, señaló que “a partir de eso se va a revisar todo el protocolo de la ciudad. Hoy estuvo Clara (Brugada) en el gabinete, como viene todos los lunes, se va a reunir con el general secretario para que se pueda definir en qué operativos participa el ejército, en que operativos pues no debe participar”.