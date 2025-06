6 red flags en grupos ciclistas: ¿cómo saber con quién NO rodar en la CDMX?

Rodar en grupo es una de las experiencias que puede potenciar las habilidades de los ciclistas para salir a las calles. En ellas se puede conocer a buenos compañeros, aprender nuevas rutas y aprender habilidades que en solitario pueden tomar algunos meses de práctica; no obstante, elegir algún club para hacerlo es complicado, debido a que cada persona tiene su estilo para circular en las vialidades.

Si bien hay decenas de conjuntos que salen todos los días en la Ciudad de México, el Edomex y distintos estados de la República para conquistar las calles, hay algunas cuestiones que pueden llevar a no tener una estancia grata dentro de un club de este tipo. Para evitar malas experiencias, El Heraldo Digital cuestionó a varios pedalistas urbanos sobre sus red flags a la hora de incluirse a un grupo.

Si bien hay muchas advertencias lanzadas por la comunidad para ser parte de estos ambientes y muchos prefieren salir sin compañía a las calles por malas experiencias, coinciden en que si un club sobrepasa un filtro de seis puntos, se está hablando de una organización confiable con la cual se puede rodar.

Las personas se unen en grupos ciclistas para circular por las calles. FOTO: Archivo.

Red flag en grupos ciclistas 1: la gente no le pertenece a nadie

Algunos líderes de grupos suelen ver la relación de un ciclista con su club como si se tratara de una relación amorosa monógama. Debido a esto, prohíben que sus integrantes o staff se sumen a otras rodadas con el fin de no favorecer a otros grupos.

Algunos ejercen menos control, pero evitan que dentro del club o entre sus miembros inviten a otros recorridos e incluso pueden negarle a los integrantes organizarse para hacer rutas sin que ellos estén presentes.

Esto, coinciden los entrevistados, es sentir que las personas les pertenecen o que no pueden tener alguna actividad fuera del grupo, lo cual contrasta con la libertad que brinda la bicicleta. El consejo general es: si no te dejan rodar cuando quieras o con quien quieras, no deberías quedarte ahí.

Los ciclistas de la Ciudad de México organizan rodadas a varios puntos de la capital. FOTO: Archivo.

Red flag en grupos ciclistas 2: la bici es transporte antes que negocio

Si bien cualquier persona tiene derecho para lucrar o generar ganancias con lo que quiera, debe ser clara con sus ideales. Está mal visto entre ciclistas que haya grupos que cobren por rodar; no obstante, varios aceptan esta práctica, siempre y cuando no tome por sorpresa a los integrantes de un club.

Cuando un grupo solicita inscripciones, pago obligatorio de uniformes, cuotas por hacer recorridos sin previo aviso o busca lucrar para permitir a las personas el circular con él, es donde los usuarios de bicicletas optan por dar la vuelta y buscar otras opciones.

En la capital hay decenas de grupos que ofrecen compartir la experiencia de circular con ellos de manera completamente gratuita, por lo que no es necesario gastar ni un centavo para salir a rodar. Muchos de estos grupos salen por las noches en la CDMX. FOTO: Guillermo Domínguez.

Red flag en grupos ciclistas 3: la bici como trampolín político

Pese a que gran parte de los clubs ciclistas tiene la intención de solamente disfrutar de la ruta, ha habido casos donde los fundadores o inclusive integrantes de estos buscan algún puesto dentro del gobierno o partido político.

Con la excusa de querer fomentar la movilidad activa, estas personas comienzan a conglomerar masas para así mostrarse como posibles colaboradores para algunas personas en algún puesto de poder. Para identificarlos, los ciclistas urbanos cuestionados dieron a conocer algunos puntos que pueden determinar esta condición:

Que el grupo vaya mucho a rodadas organizadas por el gobierno.

Que suela haber acompañamiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en todos los recorridos.

Que se acuda a mítines o las rodadas aparezcan en páginas de gobierno.

Que en las fotos del grupo aparezcan funcionarios públicos o políticos.

Que se exija traer a más personas para salir a rodar.

Si bien no v en nada de malo buscar algún puesto laboral, los entrevistados aseguran que este tipo de postura es deshonesta y solo tiene la intención de aprovecharse de los integrantes de un club. Muchas personas prefieren rodar solas debido a malas experiencias. FOTO: Archivo.

Red flag en grupos ciclistas 4: las dictaduras de la bicicleta

Si bien hay jerarquías que se dan naturalmente cuando se crea un grupo, en algunos de los grupos ciclistas de la capital se han identificado posiciones arbitrarias en las que los líderes y la falta de atención a propuestas, inquietudes o dudas que tienen los integrantes de un grupo.

Aunque en algunas situaciones es necesario tomar decisiones rápidas y contundentes para mantener la seguridad de los miembros de un club, el no escuchar a la gente con la que se sale a rodar es muestra de que no hay un intercambio horizontal de ideas. La bicicleta es uno de los vehículos más seguros en la Ciudad de México. FOTO: Archivo.

Red flag en grupos ciclistas 5: dejan atrás a los rezagados

Una de las máximas dentro de las rodadas ciclistas es la frase: "Todos salimos, todos regresamos". No obstante, hay algunos clubs en los que no se cumple con esta disposición, ya sea por omisión, descuido o directamente por falta de compromiso.

Si un grupo promete asistencia mecánica o acompañamiento en caso de cansancio y no lo cumple, posiblemente volverá a hacerlo en otras situaciones. Esto pone en riesgo a los que acuden a este tipo de espacios, por lo que es necesario conocer los códigos que se tienen en la asociación y determinar si los cumplen.

No obstante, hay otros clubs donde antes de rodar se especifica que los usuarios que se suman al recorrido corren bajo su propia cuenta. Es decir, se les advierte que no habrá ningún tipo de ayuda a la hora de circular. Esto debe ser tomado en cuenta por los que se unan, ya que cualquier ayuda será una mera cortesía y no una obligación al haber aceptado estas condiciones. La mayor parte de los clubs acepta a más personas para rodar con ellos. FOTO: Archivo.

Red flag en grupos ciclistas 6: no hay información de las rodadas o no se cumple

Una de las prácticas que más se suele utilizar para promocionar las rodadas ciclistas que se llevan a cabo en la capital es la generación de flyers. Con estos, los grupos brindan información sobre los destinos que se perseguirán; no obstante, el que no se cumpla con los planes o se vaya a otros puntos de los que se tenían estimados de manera reiterada es riesgoso.

Esto debido a que para salir a una ruta, un ciclista debe tomar en cuenta la cantidad de distancia, el tipo de terreno, la facilidad con la cual volverá a casa, entre otros factores, por lo que la transparencia en la información es su mejor herramienta.

Que no reporte los destinos a los cuales se irá, los horarios de salida, la ruta a seguir o inclusive no se den herramientas para que se pueda llevar a cabo el seguimiento del grupo en caso de ser necesario en una emergencia, es motivo para buscar otro grupo más.

La mejor recomendación es conocer de primera mano al grupo, saber cómo interaccionan con los demás, así como si respetan sus propias reglas y códigos.