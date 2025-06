Grupo armado embosca a policías estatales en Frontera Comalapa, Chiapas

Este lunes un grupo de la delincuencia organizada emboscaron y atacaron a elementos de la Policía Estatal Preventiva en la localidad Sabinalito de Frontera Comalapa, Chiapas.

Según reportes preliminares, un grupo armado alcanzó la camioneta en la que viajaban seis elementos policiales y abrieron fuego de forma rápida, hasta que el vehículo oficial comenzó a incendiarse.

En el lugar, una patrulla fue completamente calcinada. Hasta el momento, se desconoce si hay agentes heridos o fallecidos.

Más de mil elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo se dirigen al lugar de los hechos, para atender la situación y garantizar la seguridad en la zona.

Por su parte el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, escribió un mensaje en sus redes sociales donde reafirmó su compromiso con la paz y la seguridad en Chiapas y aseguró que no permitirá que la delincuencia organizada arrebate la tranquilidad a las y los ciudadanos.

Mensaje que repitió este lunes en un evento de la entrega de Becas Rosario Castellanos en el municipio de Las Rosas donde azotando la mano dijo que no permitirá que la inseguridad regrese a Chiapas.

"No voy a permitir y que me escuchen muy lejos y que me escuchen fuerte no voy a permitir que vuelvan los hechos de violencia a Chiapas eso se acabó habrá una respuesta fuerte y contundente con lo que pasó el día de hoy hace unos minutos no tenemos miedo quiero que lo sepan no hay miedo para aplicar la ley".