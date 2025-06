Deja un muerto y 8 heridos explosión de toma clandestina en Hidalgo

Esta madrugada se registró una explosión de una toma clandestina de hidrocarburos de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la comunidad de Ulapa, situada en el municipio de Tetepango, donde una persona murió y ocho más resultaron heridas.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, los hechos ocurrieron cerca de las 04:00 horas, cuando se registró la explosión, en donde una persona murió en el sitio, mientras que ocho más resultaron lesionadas con quemaduras de primer y segundo nivel.

Al lugar acudieron elementos de bomberos de los municipios de Tetepango, Atitalaquia, Tlahuelilpan y Tlaxcoapan que acordonaron la zona, pues el fuego también consumió cuatro unidades que se encontraban en el sitio.

Después de varios minutos las autoridades municipales y estatales controlaron el fuego en su totalidad, mientras que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

Explota toma clandestina en hidalgo. Foto: Ignacio García

Identifican a lesionados tras explosión

La Secretaría de Gobierno estatal informó que las personas lesionadas fueron identificadas como S.H.G. de 30 años y Á. A. G. de 35 años, que fueron trasladadas al Hospital Regional de Tula por quemaduras graves, mientras que . C. Q. de 27 años, J. J. C. R. de 29 años, H. C. Q. de 23 años, A. C. Q. de 28 años y B. R. S. de 24 años, fueron atendidos en el Hospital General de Actopan por quemaduras de primer y segundo grado, y en Mixquiahuala se reporta un menor de edad, con quemaduras del 10 al 19% del cuerpo, en estado estable.

Hidalgo es uno de los estados más afectados por el robo y comercialización de hidrocarburo en el país, debido a la presencia de los ductos subterráneos de Pemex que conectan con diferentes puntos del centro y sur de la nación, por lo cual estos delitos se concentran en 35 municipios de la entidad, entre ellos, se encuentra Tetepango.

El 18 de enero de 2019 se registró una explosión de una toma clandestina de hidrocarburo en la comunidad de San Primitivo, en el municipio de Talhuelilpan, donde 137 personas fallecieron, por lo cual fue considerada como la mayor tragedia en la historia de la entidad.

Desde entonces, las autoridades federales han identificado más de mil 800 tomas clandestinas de hidrocarburo en los ductos de Pemex en los municipios del sur y centro de la entidad.