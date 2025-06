Una plaga y un servicio de fumigación: las claves en la muerte de los hermanitos Lupita, Jorge Manuel y su madre

El pasado lunes 16 de junio la comunidad de La Madeja, en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, se vistió de luto por el fallecimiento de dos pequeños niños y su madre, quienes aparentemente habrían sido víctimas de una intoxicación. Según la información preliminar del caso, la familia había contratado un servicio de fumigación, pero, por errores en la aplicación, tres integrantes de la familia perdieron la vida, mientras que un hombre se encuentra delicado.

Aparentemente, la muerte de los menores de edad y su madre habría sido ocasionada por una posible intoxicación provocada por un producto químico utilizado para fumigar dentro de su vivienda. Las víctimas de esta tragedia fueron identificadas como Araceli Herrera y sus dos hijos, Lupita, de seis años, y Jorge Manuel, de 12. El único sobreviviente fue el padre de familia, Jorge Manuel Pérez, quien permanece hospitalizado en estado delicado.

Los reportes indican que la familia se habría intoxicado mientras dormía. Supuestamente, horas antes del hecho, se había utilizado un pesticida dentro del hogar con la intención de controlar una plaga. Sin embargo, todo indica que el proceso de aplicación no fue realizado de manera adecuada, ya que no se ventiló correctamente el espacio, lo que pudo haber causado la acumulación de gases tóxicos durante la noche.

La familia se intoxicó mientras dormía

Los menores murieron por la fumigación. Foto: freepik.

Durante la madrugada, los efectos del tóxico comenzaron a manifestarse. Los vecinos de la zona relataron que no hubo señales visibles de auxilio por parte de los integrantes de la familia, lo que hace suponer que los síntomas aparecieron de forma progresiva o mientras todos se encontraban profundamente dormidos. Fue hasta la mañana siguiente cuando vecinos, preocupados por no ver movimiento en la vivienda y no recibir respuesta al tocar la puerta, decidieron pedir ayuda a los servicios de emergencia.

Elementos de Protección Civil, Bomberos, paramédicos y agentes de seguridad acudieron al domicilio, donde encontraron a todos los miembros de la familia inconscientes. La madre y sus dos hijos ya no presentaban signos vitales, mientras que el padre fue hallado aún con vida, pero delicado de salud. De inmediato fue trasladado a un hospital cercano, donde permanece bajo observación médica.

Maestros y amigos de los menores se despiden en redes

Envían el pésame a los seres queridos de los niños. Foto: Escuela Ignacio Zaragoza

Según vecinos de la zona, Lupita y Jorge Manuel estaban por graduarse, la menor del kínder, mientras que su hermano mayor se preparaba para terminar la primaria. Al respecto, la Escuela Ignacio Zaragoza también compartió un breve comunicado despidiendo a los menores de edad, quienes fallecieron dentro de la vivienda como consecuencia de la presunta intoxicación que sufrieron