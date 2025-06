Sheinbaum descarta que proveedores de Pemex suspendan labores por deuda

Ante las deudas que presenta Pemex con sus proveedores, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que suspendan actividades en los próximos meses.

En la Mañanera de este 19 de junio, en Palacio Nacional, la mandataria informó que la Secretaría de Hacienda ya trabaja en un esquema para aliviar la situación financiera de estas empresas que están en el listado de la proveeduría.

“No va a pasar, no va a pasar, hay un mecanismo que ha estado trabajando la Secretaría de Hacienda con Pemex para resolver este tema y también la propia inversión de Pemex, no va a pasar.

“Se pagaron 147 mil millones de pesos de deuda a proveedores, no es que no haya habido el pago que se tenía desde el año pasado, este año han sido 147 mil millones de pesos, todavía falta una parte y ya está el mecanismo que se ha estado trabajando entre Hacienda y Pemex, no hay riesgo, no va a haber riesgo”, informó.