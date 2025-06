Metro CDMX: ¿qué pasó en la estación Chabacano de la Línea 8 HOY 19 de junio?

La tarde de este jueves 19 de junio se registró una intensa movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tras el reporte de una persona fallecida dentro de las instalaciones de la estación Chabacano perteneciente a la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Los primeros reportes oficiales indicaron que el personal de seguridad del Metro activó los protocolos de emergencia en la estación Chabacano luego de ser alertados por el desvanecimiento de un usuario. Una vez que arribaron elementos de emergencia notificaron que la persona no presentaba signos vitales.

El servicio en la estación Chabacano estuvo detenido por algunos minutos mientras los paramédicos realizaban las maniobras correspondientes para hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo hacia el Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la identificación y posterior autopsia.

Actualización de los pinchazos en el Metro

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, informó que las denuncias por supuestos pinchazos en el transporte público han disminuido de manera significativa desde finales del mes pasado y que ninguno de ellos se encuentra relacionado con algún delito de alto impacto.

Durante la conferencia de prensa encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la fiscal general informó que hasta la fecha se han registrado 78 denuncias con punción confirmada y 57 por otro tipo de lesiones, como rasguños.

De los casos confirmados, 56 ocurrieron en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, diez en el Metrobús, nueve en la vía pública y tres en otros lugares de la ciudad. Asimismo, la titular refirió que desde el 27 de mayo se ha ejecutado una sola detención en flagrancia asociada a este delito y se han recibido 13 denuncias, lo que representa una disminución considerable respecto a los meses previos.

En cuanto al móvil de los pinchazos, Bertha Alcalde Luján precisó que no se ha determinado una causa común y sólo seis casos están relacionados con posible robo de pertenencias. De igual forma, aseguró que estos actos no son un medio para cometer otros ilícitos, transmitir enfermedades o inducir adicciones. Las principales sustancias identificadas en los casos de punción han sido benzodiacepinas y THC o tetracanabinoides, las cuales no generan dependencia.