Fiscalía de Jalisco no investiga al "RR", presunto feminicida de Valeria Márquez

Aunque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala a Ricardo Ruiz Velasco, alias el "Doble R" como el responsable del asesinato de la influencer Valeria Márquez, la Fiscalía estatal no lo tiene contemplado en su carpeta de investigación.

El Fiscal Salvador González De los Santos, dijo que se reunen aún las pruebas y se revisa el celular de Valeria para añadir indicios a la investigación, sin embargo, lo señalado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no se persigue como línea principal en este caso.

"Nosotros en la carpeta de investigación no tenemos ninguna información respecto a ello, desde luego que tenemos mucha comunicación y relación con el personal del Consulado, de igual manera vamos a tener comunicación con ellos por si tienen alguna información adicional que nos pueda ayudar que nos la pudieran proporcionar, pero en la carpeta de investigación no tenemos algún dato que le involucre directamente a él", señaló.

Aclaró que no se descarta si tuvo o no relación con la influencer quien fue asesinada el pasado 13 de mayo, por lo pronto dijo que no se ha mencionado al "Doble R" en ninguna entrevista ni en la información recolectada hasta ahora de una relación sentimental o de amistad entre ellos.

Al respecto el Coordinador de Seguridad, Roberto Alarcón, comentó que no considera que Estados Unidos esté "componiendo la plana" en este caso.

"En mi opinión no nos han corregido ninguna plana... para nosotros en la legislación mexicana nos obliga a hacer las investigaciones adecuadamente, a integrar las carpetas con los elementos de prueba objetivos que se presenten y al día de hoy esas carpetas se siguen integrando para todos estos casos que se mencionaron", enfatizó.

González De los Santos explicó que desde un inicio la investigación sigue los protocolos de feminicidio como sucede en los casos de homicidios hacia mujeres.

"Desde luego que se sigue trabajando bajo el protocolo de feminicidio, una vez que se aclare o haya detenidos y tengamos más información respecto a ello, ya en su momento se decidirá si se ejerce acción penal por feminicidio o por homicidio dependiendo ya del resultado de las investigaciones".

La investigación en este caso se encuentra en el periodo de recolección de pruebas cuyo periodo es de seis meses y hasta ahora no hay órdenes de aprehensión.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) quien está encargado de la investigación sobre el Rancho Izaguirre, deberá confirmar o descartar si "el Doble R" está relacionado con este lugar y las actividades se han señalado se realizaban ahí.