Yuri Cristel trabajaba como costurera en Chiapas, su cuerpo fue encontrado con golpes y quemaduras dentro de su casa

Colectivos feministas en Chiapas han alzado la voz ante el asesinato de una mujer, identificada como Yuri Cristel, de 30 años de edad, quien fue encontrada semi calcinada dentro de su propia casa en la colonia Infonavit El Rosario, en Tuxtla Gutiérrez. Los hechos ocurrieron el pasado martes 17 de junio, cuando vecinos de la zona ingresaron a la vivienda y descubrieron la desgarradora escena, alertando a los servicios de emergencia.

La prensa local sugiere que el cuerpo de Yuri presentaba múltiples señales de violencia, tanto física como quemaduras, lo que evidenció la gravedad del ataque que sufrió. Colectivos feministas señalan como el principal sospechoso a su entonces pareja sentimental, con quien, de acuerdo con vecinos, mantenía frecuentes discusiones y episodios de violencia verbal que nunca fueron atendidos por las autoridades.

Los hechos fueron confirmados por varios colectivos feministas, entre ellos Voces Feministas, una organización de mujeres, la cual explicó que Yuri era conocida por dedicarse a la costura. El colectivo enfatizó que el principal sospechoso de este crimen sería la pareja sentimental de la mujer, con quien mantenía una relación violenta.

Colectivos feministas piden justicia para Yuri

Colectivos feministas piden justicia para Yuri. Foto: Facebook Comisión Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

"La capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, es un municipio con el mecanismo activado de la Alerta de Violencia de Género. Hoy el cuerpo de Yuri quien se dedicaba a la costura fue calcinado en su propio domicilio, en la colonia Infonavit El Rosario. Lo que debería ser un hogar, fue convertido en escenario de horror. Yuri no murió. A Yuri la mataron", se lee en el comunicado. "No es un caso aislado. Es otro feminicidio siendo la consecuencia de un sistema que sigue fallando a las mujeres. Es la expresión más extrema de una violencia que se permite, se normaliza y se encubre", agrega el texto.

Además, la organización conocida como Comisión Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también se pronunció en redes sociales, exigiendo una investigación con perspectiva de género, justicia inmediata para Yuri y reparación de daño a su familia; agregando que Yuri es la víctima número 16 de feminicidio en el estado en lo que va del año: "en Chiapas, nos encontramos con rabia e indignación. Yuri Cristel, mujer de 30 años, fue víctima de feminicidio en su propio hogar. Su cuerpo fue golpeado y calcinado, presuntamente por su pareja. Yuri es la víctima 16 de feminicidio en lo que va del 2025 en Chiapas", se lee en su mensaje compartido en redes.

Legisladores condenan en crimen

La diputada local también condenó los hechos. Foto: Facebook Maria Mandiola.

Por su parte, el feminicidio de Yuri también fue condenado por Maria Mandiola, diputada local de Chiapas, quien utilizó sus redes sociales para externar el pésame a los seres queridos de la mujer. La legisladora local exhortó a las autoridades a investigar el crimen y no permitir que la violencia contra la mujer quede impune. No obstante, hasta ahora, no hay personas detenidas en relación con los hechos violentos contra la costurera: