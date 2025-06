Verificación vehicular 2025: 420 mil pruebas aplicadas y 68% de aprobación en Jalisco

En lo que va de este año, se han realizado ya 420 mil 525 pruebas aplicadas de verificación vehicular, con un porcentaje de aprobación de 68 por ciento lo cual contrasta con el 2024 año en el que se aplicaron 333 mil pruebas. Paola Bauche, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) en la entidad, señaló que el parque vehicular oficial del Gobierno del Estado que ascienden a cuatro mil vehículos y para el 30 de junio se espera que ya estén verificados todos a fin de poner el ejemplo.

Recordó que la fecha para concluir con la verificación de la totalidad de los vehículos oficiales se había decidido que fuera el 31 de mayo, pero debido a la demanda, se recorrió hasta el último día de este mes. La funcionaria detalló que a los automóviles particulares, en el momento de acudir a los centros de verificación, se entregará un certificado donde se indique si el vehículo aprobó o no la prueba.

Si es aprobado, se recomienda que los conductores saquen una copia que traigan en el auto y mostrarla en caso de que le sea requerida. Sin embargo, de no pasar la verificación se recomienda afinar el automóvil para evitar la emisión de contaminantes y presenten nuevamente la prueba.

Si mientras el auto no fue aprobado, con mostrar el certificado de que sí se acudió a verificar y argumentar que se está revisando el volver a presentar el vehículo en el Centro de Verificación, debe bastar para evitar sanciones.

"Si por alguna situación su vehículo no pasa la verificación vehicular, lo que se les recomienda y se les invita es hacer la afinación de su vehículo y revisarlo, porque justo lo que necesitamos es que no haya esos contaminantes en el ambiente y con una afinación y con una revisión del vehículo, podemos lograrlo y regresar a hacer su verificación. Con este certificado, que lo traigan ustedes en su coche, aunque sea de no aprobado, es suficiente", puntualizó.