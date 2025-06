Un taxi, una candidata a reina de belleza y un secuestro: las claves en el feminicidio de la taxista Beatriz

Familiares y amigos de Beatriz "N", una mujer taxista que había sido reportada como desaparecida y posteriormente fue encontrada sin vida, piden justicia por su feminicidio, ocurrido en Veracruz. Según los reportes oficiales, el cuerpo de la mujer fue localizado en un paraje de la comunidad de Corral de Piedra, en el municipio de Atoyac, luego de que vecinos de la zona alertaran a las autoridades debido a un olor fétido proveniente del lugar.

Beatriz, quien era conocida por ser una mujer trabajadora, fue identificada como conductora del taxi número 84 del municipio de Yanga. Su desaparición había sido reportada pocas horas antes de que fuera encontrada sin vida. Según los primeros reportes, su cuerpo presentaba signos evidentes de violencia, por lo que las autoridades han clasificado el caso como presunto feminicidio. Aunque sus seres queridos denuncian que ella fue privada de su libertad y asesinada por dos hombres.

La hija de Beatriz, Evelyn, quien participaba en un certamen local como candidata a reina de belleza, usó sus plataformas digitales para solicitar ayuda en la localización de su madre. En una publicación, alertó que Beatriz había sido vista por última vez en la zona de Arrollo Azul, aparentemente acompañada por dos hombres en el taxi que conducía. Horas más tarde, tras confirmarse el fallecimiento de su madre, Evelyn cambió su fotografía de perfil por un moño negro en señal de luto y rápidamente recibió mensajes de condolencias.

Por su parte, amigos cercanos compartieron mensajes de despedida en redes sociales, recordando a Beatriz como una mujer valiente, luchadora y siempre dispuesta a trabajar por sus hijas. Entre los mensajes más emotivos se destaca el de uno de sus amigos más cercanos, quien expresó que la conocía desde hacía muchos años y lamentó que hubiera sido víctima de un feminicidio. Señaló que lo sucedido es una muestra del peligro constante al que están expuestas muchas mujeres en el país y pidió que el caso no quede impune.

"Una de mis mejores amigas que conocí desde hace mucho tiempo fue víctima de feminicidio. No se le puede llamar de otra manera. Hoy fue mi amiga mañana puede ser tu hermana, tu hija, tu esposa, etc. Es una impotencia tan fuerte que no se puede hacer nada. Que no se quede impune este caso de mi amiga Beatriz Gordillo. Ella era tranquila, nunca se rajó para trabajar en lo que sea", escribió Vicente en sus redes sociales.