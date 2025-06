Nuevo Hoy No Circula: Estos autos también descansarán a partir de julio | LISTA

Si bien en el Estado de México el programa Hoy No Circula ya se aplica en 11 municipios, para el mes de julio entrará en vigor en más demarcaciones de la zona oriente y del Valle de Toluca, con el objetivo de mejorar la calidad del aire.

El programa entrará en vigor el siguiente mes, sin embargo, los automovilistas de estos municipios no recibirán sanciones en los primeros seis meses de aplicación del Hoy No Circula, para que vayan acostumbrándose a su aplicación en el Estado de México.

A continuación te compartimos no sólo la lista de municipios en donde comenzará a aplicarse este nuevo Hoy No Circula, sino también aquellos en donde ya se aplica, por si no tenías conocimiento al respecto. Si eres habitante del Estado de México, pon mucha atención, para que comiences desde ya, a tomar precauciones.

Crédito: Cuartoscuro

Nuevo Hoy No Circula: ¿Cuáles autos descansarán 1 o 2 días en el Estado de México?

Con el nuevo Hoy No Circula que entrará en vigor en el Estado de México a partir del mes de julio, los automóviles que descansarán 1 o 2 días de acuerdo al calendario que se dará a conocer próximamente, son aquellos que pertenecen a estos municipios tanto en la zona oriente como en el Valle de Toluca:

Almoloya de Juárez

Amecameca

Atenco

Atlautla

Ayapango

Chiautla

Chicoloapan

Chiconcuac

Cocotitlán

Ecatzingo

Huehuetoca

Juchitepec

Lerma

Melchor Ocampo

Metepec

Nextlalpan

Ozumba

Papalotla

San Mateo Atenco

Temamatla

Tenango del Aire

Tepetlaoxtoc

Tepetlixpa

Teoloyucan

Texcoco

Toluca

Tlalmanalco

Tultepec

Zinacantepec

Zumpango

Esta determinación sobre los autos que dejarán de circular 1 o 2 días a la semana, depende de la verificación vehicular en la que se determine el nivel de emisiones contaminantes y la asignación del holograma; por ejemplo:

Holograma 0 y 00 : Vehículos sin fallas ni emisiones contaminantes significativas. Sólo dejan de circular en situaciones extremas como contingencia ambiental.

: Vehículos sin fallas ni emisiones contaminantes significativas. Sólo dejan de circular en situaciones extremas como contingencia ambiental. Holograma 1 : Vehículos con sistema de inyección electrónica que tienen emisiones moderadas; dejan de circular un día a la semana y dos sábados al mes.

: Vehículos con sistema de inyección electrónica que tienen emisiones moderadas; dejan de circular un día a la semana y dos sábados al mes. Holograma 2: Vehículos que usan gas o gasolina con inyección mecánica. No circula una vez entre semana y todos los sábados.

Crédito: Cuartoscuro

¿Cuáles son los municipios en donde ya se aplica el Hoy No Circula?

Este programa que busca mejorar la calidad del aire de la Ciudad de México también se aplica en el Estado de México, específicamente en 11 municipios que colindan con la capital; estos son: