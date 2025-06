Monterrey vivirá temperaturas de hasta 32°C este jueves 19 de junio | PRONÓSTICO

Monterrey, Nuevo León se prepara para un jueves 19 de junio con condiciones meteorológicas cambiantes, pues según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera un día mayormente nublado con una alta probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas debido a que se espera que el huracán Erick toque tierra durante la madrugada.

La temperatura máxima rondará los 32°C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 23°C; así mismo se dio a conocer que la probabilidad de precipitación es del 50%, por lo que es recomendable estar preparado para posibles lluvias en la tarde y noche. Durante la mañana, se anticipa un ambiente cálido y parcialmente nublado, con temperaturas alrededor de los 26°C.

Sin embargo, a medida que avance el día, las condiciones podrían empeorar, con cielos más nublados y aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, pues aunque Monterrey está lejos de la trayectoria directa de Erick, el fenómeno sí afecta de forma indirecta la meteorología regional, debido a la circulación de humedad que alimenta lluvias en el noreste.

Clima para Monterrey HOY 19 de junio

Monterrey enfrentará un jueves 19 de junio con clima variable, caracterizado por cielos mayormente nublados y probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Es esencial que la población se mantenga informada y tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad; algunos de los puntos para tomar en cuenta este día son:

Hoy, 19 de junio, se espera actividad eléctrica en varias zonas de Monterrey.

Fotografía: Meteored.

Temperaturas: se espera una temperatura máxima de 32°C y mínima de 23°C.

Condiciones del cielo: mayormente nublado durante el día, con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en la tarde y noche.

Probabilidad de precipitación: 50%

Viento: dirección suroeste, con ráfagas de hasta 20 km/h.

A nivel nacional, el huracán Erick ha sido el centro de atención ya que este ciclón tocará tierra en las costas de Oaxaca y Guerrero en la madrugada del 19 de junio, con vientos sostenidos de 120 km/h y rachas de hasta 170 km/h. Por ello se han registrado lluvias en Oaxaca y tormentas torrenciales en Guerrero y Chiapas. El SMN mantiene zonas de prevención por efectos de huracán desde Puerto Ángel, Oaxaca, hasta Acapulco, Guerrero, por lo que se recomienda a la población en estas áreas extremar precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades.

¿Qué hacer en caso de una tormenta eléctrica?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la protección civil de México, aquí te comparto una guía clara y sencilla sobre qué hacer en caso de tormenta eléctrica y cómo actuar cuando alguien es alcanzado por un rayo:

Antes y al inicio de la tormenta

Si ves nubes con desarrollo vertical, rayos o escuchas truenos cercanos, la tormenta puede estar a menos de 10 km de distancia y es peligrosa.

Ingresa a un edificio seguro con paredes y techo sólidos, o bien a un vehículo con techo metálico y ventanas cerradas.

No te quedes bajo árboles aislados, postes, antenas, corrientes de agua, cerros o áreas abiertas.

Las tormentas eléctricas locales que podrían acompañar las lluvias son comunes en la temporada veraniega.

Fotografía: Freepik.

Si estás en interiores

Cierra puertas y ventanas para reducir riesgos por corrientes de aire y prevenir la entrada de rayos o viento.

Evita contacto con agua y metales: es recomendable que no te bañes, no uses grifos ni laves trastes durante la tormenta ya que los rayos pueden transmitirse por tuberías.

No utilices teléfonos con cable ni aparatos eléctricos, mejor elige comunicaciones inalámbricas o celulares en caso de urgencia.

Aparta muebles metálicos y objetos conductores: aléjate de tuberías, marcos metálicos, muros de concreto o cableado expuesto

Si estás al aire libre

Busca refugio enseguida al escuchar truenos o ver rayos; no esperes lluvias intensas.

Apártate de objetos altos y aislados como árboles, postes, mástiles o colinas.

Evita objetos metálicos y áreas mojadas: aléjate de cercas, cables, piscinas, ríos y zonas húmedas.

Si no puedes buscar refugio, adopta posición segura: agáchate con los pies juntos, cabeza baja y manos sobre las orejas para minimizar contacto con el suelo.

Mantén distancia entre personas: si estás en un grupo, sepáralos para reducir el impacto de una descarga.

Usa la regla 30-30: si el intervalo entre el relámpago y el trueno es menor de 30 segundos, el rayo está suficientemente cerca como para representar un peligro real.

Permanece en refugio hasta 30 minutos después del último trueno, recuerda solo abandonar antes puede ponerte nuevamente en riesgo.

¿Qué hacer si alguien es alcanzado por un rayo?

Si una persona es alcanzada por un rayo, lo primero es mantener la calma y actuar rápidamente. Llama de inmediato al número de emergencias 911 y verifica si la persona está consciente, si respira y si tiene pulso. Si no respira o no tiene signos vitales, comienza de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

La pronta atención puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en estos casos.

Fotografía: Freepik.

No temas tocarla, pues una persona alcanzada por un rayo no mantiene carga eléctrica, por lo que es completamente seguro brindarle ayuda. Traslada a la persona a un lugar seguro si aún está en una zona de riesgo, como un campo abierto o cerca de objetos metálicos y aún si parece estar bien, es importante que reciba atención médica ya que los efectos de una descarga pueden ser internos y no evidentes de inmediato. Mientras esperas la ayuda intenta mantener a la víctima abrigada, acostada y lo más tranquila posible.