José Manuel y su hermanita Lupita se preparaban para su graduación, murieron junto a su madre tras fumigar su casa

Autoridades del municipio de Pénjamo, en el estado de Guanajuato, investigan la muerte de tres miembros de una misma familia, quienes perdieron la vida el pasado lunes 16 de junio en la comunidad de La Madeja. Según primeros reportes, se trataría de una madre y sus dos hijos, quienes aparentemente habrían muerto por intoxicación, presuntamente causada por un producto químico utilizado para fumigar dentro de su vivienda.

Según medios locales, toda la familia se habría intoxicado, pero, el padre fue el único sobreviviente y actualmente permanece hospitalizado, donde su estado de salud ha sido reportado como delicado. Los reportes sugieren que la familia estaba conformada por Jorge Manuel Pérez, su esposa Araceli Herrera y sus dos hijos: Lupita, de apenas seis años, y Jorge Manuel, de 12.

Supuestamente, los dos menores se encontraban emocionados por sus ceremonias de graduación, ya que la pequeña estaba por terminar el kínder, mientras que su hermano se preparaba para concluir la primaria. Ambos eran conocidos entre sus vecinos y compañeros por su alegría, de acuerdo a los testimonios que circulan en redes sociales. Sin embargo, un accidente terminó con su vida antes de que pudieran llegar a su graduación.

¿Qué le pasó a Araceli y sus hijos?

Habrían muerto por intoxicación con un producto para fumigar. Foto: freepik.

El hecho ocurrió mientras todos dormían. Los reportes de las autoridades y testimonios de vecinos, sugieren que en el domicilio se había usado recientemente un pesticida para controlar plagas. No obstante, las condiciones en las que se aplicó este producto no habrían sido las adecuadas, ya que se sospecha que no hubo suficiente ventilación en el espacio, lo que habría causado la acumulación de gases tóxicos durante la noche.

Como consecuencia de la falta de oxigenación y el contacto prolongado con el químico, la familia sufrió una intoxicación. Durante la madrugada, los síntomas comenzaron a afectar a los miembros de la familia. Sin embargo, no fue sino hasta la mañana cuando vecinos notaron que nadie respondía desde el interior de la vivienda. Al no obtener respuesta, decidieron llamar a los servicios de emergencia.

Autoridades investigan el caso

La mujer y sus dos hijos no sobrevivieron. Foto: freepik,

Al lugar arribaron paramédicos y elementos de rescate, quienes ingresaron al domicilio y encontraron a todos los integrantes inconscientes. Araceli y sus dos hijos ya no presentaban signos vitales. Mientras que el padre fue hallado aún con vida, pero en condiciones graves, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital cercano. El área fue acordonada y personal de Protección Civil, junto con Bomberos y agentes de la Fiscalía General del Estado, iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el nombre específico del producto químico que habría provocado la intoxicación. Sin embargo, han emitido una advertencia general a la población, exhortando a las personas a tener extrema precaución al utilizar sustancias para fumigar, sobre todo en espacios cerrados o con personas presentes. Se recomienda seguir las indicaciones de las personas que realizaron el servicio, usar equipo de protección y ventilar adecuadamente las áreas antes de volver a habitarlas, para evitar cualquier incidente.