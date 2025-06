“Fue un crimen de odio”: Fabián cenaba con su novio cuando fue apuñalado en la cara y cuello por un hombre en Puebla

Fabián Barriales es el nombre de un joven perteneciente a la comunidad LGBTQ+ que fue víctima de un ataque de odio la noche del pasado lunes 16 de junio cuando se encontraba cenando con su pareja en una conocida taquería de la ciudad de Puebla, donde fue atacado a cuchillazos por un hombre que logró herirlo en el rostro, en el cuello y en la mano para posteriormente darse a la fuga sin que nadie pudiera detenerlo, por lo que, como era de esperarse, este caso ha provocado una gran indignación en plataformas digitales.

Como se dijo antes, este ataque de odio ocurrió la noche del pasado lunes 16 de junio en la sucursal de la taquería La Oriental de la colonia Las Cuartillas, la cual, se encuentra muy cerca de la Central de Autobuses de Puebla y según el propio testimonio de la víctima difundido en redes sociales, su agresor simplemente se le abalanzó atacándolo con un cuchillo provocándole heridas severas en cara, cuello y en una de sus manos, por lo que en dicha grabación exigió justicia a las autoridades.

Fabián Barrales sufrió heridas en la cara, cuello y en una de sus manos. Foto: FB: sdiaznajera

“Mi nombre es Fabián Barrales, soy originario de la ciudad de Izucar de Matamoros, Puebla, estaba tranquilamente a punto de cenar en una taquería Oriental aquí en Puebla y un hombre de la nada me tomó del cuello y empezó a atacarme, me defendí y me dio una puñalada en la cara y en el cuello, no entiendo qué pasó, no lo conozco, no estoy relacionado a él de ninguna manera, jamás lo había visto en mi vida, por favor, pido justicia y apoyo, no es justo, no entiendo qué me vio de mal, esto es un crimen de odio, yo soy parte de la comunidad LGBTQ+ y no entiendo en qué manera sucedió esto, por favor, pido ayuda a todos los medios de difusión”, expresó Fabián en un video difundido en redes sociales por su pareja, Mich Díaz.

Cabe mencionar que, tras la agresión de la que fue víctima, Fabián Barrales requirió ser hospitalizado y se sabe que fue sometido a una cirugía para tratar las heridas de su mano, sin embargo, la mañana de este miércoles 18 de junio se difundió un nuevo video donde se informó que ya está fuera de peligro y aprovechó para agradecer todas las muestras de apoyo que han recibido en este complicado momento.

Fabián Barrales ya fue reportado fuera de peligro tras la agresión que sufrió. Foto: FB: sdiaznajera

Por otra parte, Idamis Pastor Betancourt, titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, confirmó que ya se encuentran investigando la agresión en contra de Fabián Barrales, adelantó que se están analizando los videos de cámaras de seguridad instalados en la zona para identificar al responsable, además, mencionó que el caso también será turnado a Derechos Humanos y a la Comisión de Género de dicha institución.

“Estamos investigando las cámaras y todos los protocolos que se requieren para encontrar al culpable, de hecho, no solamente va a revisar la Fiscalía Especializada en Homicidios, porque podríamos decir que fue una tentativa de homicidio, sino que también la vamos a girar a Derechos Humanos y a la Unidad de la Comunidad LGBTQ+”, expresó la fiscal poblana.