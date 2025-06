Diputados avalan dictamen de Ley de Guardia Nacional

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó con 22 votos a favor, 7 en contra y dos abstenciones, las reformas a la Guardia Nacional que envió la Presidenta Claudia Sheinbaum, con lo cual, esta corporación quedaría formalmente en las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

La iniciativa del ejecutivo federal por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional, también propone cambios a ocho normas diversas entre las que están la Ley Orgánica de la Administración Pública; la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

En sesión extraordinaria, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, indicó que el proyecto de decreto busca armonizar el marco jurídico y establecer a la GN como una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, así como con personal civil de confianza que realice funciones técnicas, profesionales y administrativas.

“El proyecto de decreto a la iniciativa, tiene como objetivo, armonizar el marco jurídico secundario con la Reforma constitucional del 30 de septiembre del 2024, en la que se reconoce a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada con personal militar con formación policial, dependiente de la Secretaría del ramo de Defensa Nacional para ejecutar la estrategia nacional de seguridad pública, elaborada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, explicó.

Moreno Rivera indicó que la formación y desempeño del personal de la GN se regirá por una doctrina policial civil fundada en el servicio de la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos y el imperio de la ley, buscando su consolidación transexenal en beneficio del pueblo de México bajo los principios de legalidad, profesionalismo, respeto a los derechos humanos y colaboración con las autoridades civiles y aprovechando la experiencia de la SEDENA.

“Con esta reforma, se aprovecha la infraestructura y la experiencia de más de 100 años de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la administración de recursos humanos, lo que permitirá, consolidar a la Guardia Nacional a través de una rígida disciplina, valores y virtudes, identidad propia, adiestramiento y capacitación que se impartan en los planteles de educación militar, para cumplir con los fines sustantivos en materia de seguridad pública de carácter civil a favor de la sociedad”, dijo.

El diputado del PRI, Emilio Suárez aseguró que, con esta ley, Morena busca militarizar al país, y advirtió que además de las fuerzas federales, se incluirá a los cuerpos policiacos de los estados y de los municipios.

“Con esta reforma, no sólo se habrá de concretar la militarización de la Guardia, sino que se dan los primeros pasos para militarizar, de manera indirecta, los cuerpos policiacos estatales y municipales, a través de los convenios con las entidades federativas. En los términos de este dictamen, la disciplina, estructura y funcionamiento de la Guardia Nacional, será estricta y eminentemente militar. Que no quede lugar a dudas, el gobierno está militarizando al país”, afirmó.

Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, rechazó que se busque militarizar al país con estos cambios legislativos, y criticó a la oposición porque “de manera hipócrita” le regatea al Estado mexicano los instrumentos para combatir la criminalidad y garantizar la tranquilidad en el país que por años ha sido azotado por la inseguridad, el crimen organizado y la impunidad cometiendo afrentas también a las comunidades y a la población, como lo fue la estrategia de seguridad de Genaro García Luna.

“Ante este escenario, la respuesta no puede ser débil, fragmentada o ineficaz. La adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional garantiza que esta institución no se corrompa como fue con la Policía Federal, como fue con la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna, y aquí yo le preguntaría a la oposición que se duele del régimen que tiene ahora la Guardia Nacional ¿Qué el modelo de seguridad ideal es el de García Luna? ¿Eso es lo que quieren, eso es lo que pretenden? ¿Eso es lo que les duele?”, planteó.

La diputada del PAN, Paulina Rubio, acusó a Morena de que su modus operandi es el fraude que inició con el robo de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, con lo que hoy no tienen un freno que además será avalado con la composición del Poder Judicial de la Federación en todos los niveles, empezando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obtenido con el fraude de los acordeones.

“Así que hoy, hacen esta reforma a sabiendas de que la nueva integración de la Corte no se va a atrever a pararles por la inconstitucionalidad de esta reforma. Y entonces también vienen aquí, y tratan de lavarse la cara diciendo que la intervención de comunicaciones va a tener un control judicial, pero, dicho sea de paso, ese control judicial también está en manos de ustedes compañeras y compañeros porque los integrantes del Poder Judicial hoy, les responden a ustedes; y vienen aquí a decir que tendremos un Poder Judicial, alejado de la corrupción. Bueno, no sé si se enteraron, por ejemplo, que la abogada que defendía al Chapo Guzmán ganó como jueza penal en Chihuahua, y si no lo sabían, aquí se van a enterar”, aseguró.

El nuevo campo normativo considera que el titular de la Comandancia de la Guardia Nacional, debe ostentar el grado de General de División de la Guardia Nacional en activo, quien será designado por la persona titular del Ejecutivo Federal, a propuesta del titular de la Defensa Nacional, siendo responsable de su desarrollo, administración y operación, así como del empleo de sus organismos, de conformidad con las directivas, instrucciones, órdenes y demás disposiciones de la SEDENA.

El ingreso a la GN, se sujetará a las disposiciones establecidas en el Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional que se expida, tomando en cuenta en lo conducente, los lineamientos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que la educación de sus integrantes estará orientada al conocimiento y aplicación en materia de seguridad pública en igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.

Para evitar que exista impunidad en las filas de la GN, se modifica la legislación penal militar, adicionando un capítulo de delitos especiales para sancionar al personal con penas severas, y estarán sujetos tanto a la jurisdicción militar como al fuero federal o común, según corresponda.

Por ejemplo, se señala que “La persona integrante de la Guardia Nacional que haga uso, proporcione o permita el empleo de armas, identificaciones, uniformes, insignias, vehículos o cualquier otro bien de la institución, para la comisión de un delito, será sancionado con prisión de 6 a 10 años.

También está en el artículo 396 Ter a “Quien utilice su pertenencia o el servicio en la Institución para solicitar o recibir sin derecho para sí o para otro, dinero o dádiva, o acepte una promesa, se le impondrá sanción de 4 a 8 años de prisión, destitución de empleo e inhabilitación.

TJM