CNTE regresa con marchas y bloqueos a CDMX, consulta en dónde y ALTERNATIVAS

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) regresará este miércoles 18 de junio con marchas y bloqueos a la Ciudad de México, en donde se manifestará afuera de Clínicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

De acuerdo con la previsión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, los maestros de la CNTE realizaran visitas en los hospitales, clinicas y oficinas del ISSSTE de las 16 alcaldias.

¿Qué piden los maestros de la CNTE?

Los profesores de la CNTE piden la abrogación de la Ley del ISSSTE

Incremento salarial del 100%

Edad de jubilación de 56 años para mujeres y 58 para los hombres

COMITES DE LUCHA DE LA SECCIÓN 9 DEMOCRATICA DE LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE).

HORA: 06:00 A 07:30 y 13:00 a 14:30 hrs.

LUGAR: Clinica de Tlalpan en Calle Benito Juarez # 15 Col. Tlalpan Centro l Alcaldia Tlalpan CDMX.

HORA: 12:45 hrs.

LUGAR: Clinica ISSSTE Iztapalapa II en Av. San Lorenzo # 278 Cerro de la Estrella Alcaldia Iztapalapa CDMX.

HORA: 13:00 hrs.

LUGAR: ISSSTE Unidad Medica Medica Familiar Cuajimalpa entre Calle Tamaulipas y Calle Lic. Castillo Ledón, Cda. de Juárez S/N Col. Cuajimalpa Alcaldia Cuajimalpa de Morelos CDMX.

HORA: 15:00 hrs.

LUGAR: ISSSTE General Hospital Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez en Felipe Angeles y C. Canario Col. Tolteca Alcaldia Alvaro Obregón CDMX.

MOTIVO: Realizaran perifoneo y volanteo, para difundir y convocar a afiliados a sumarse a la lucha.

NOTA: Realizaran Visitas en los Hospitales, Clinicas y Oficinas del ISSSTE de las 16 Alcaldias en la Ciudad de México.

CNTE regresa a CDMX

Repartidores por aplicación y sindicatos también se manifestarán HOY, miércoles 18 de junio



REPARTIDORES Y CONDUCTORES DE PLATAFORMAS DIGITALES.

HORA: 07:00 hrs.

LUGAR: Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en Reforma No. 476, Colonia Juárez Alcaldia Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Exigen a las autoridades federales un diálogo real que asegure que la implementación de la reforma en materia laboral considere sus condiciones reales de trabajo, sin afectar su autonomía ni sus derechos, y que brinde certeza en el desarrollo de su actividad.



SINDICATOS DE LA COALICION MAYORITARIA DEL SECTOR CULTURA.

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Oficinas de la Secretaría de Cultura en Calle Arenal # 40 Colonia Agricola Chimalistac Alcaldia Alvaro Obregón CDMX.

MOTIVO: Exigen que la Lic. Claudia Curiel de Icaza, Secretaria de Cultura, respete la autonomia sindical y las Condiciones Generales de Trabajo (CGT), honre los compromisos asumidos desde octubre de 2024 con las diversas organizaciones del sector salud y mantenga un dialogo institucional con todos los sindicatos.



EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA 100.

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución No. 1, Colonia Centro, Alcaldia Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Exigen el pago del finiquito por liquidación del 28%, intereses, dividendos y utilidades del fideicomiso F/100.



ARGEMEX EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA.

HORA: 12:00 hrs.

LUGAR: Consulado General de la República Argentina en Av. Paseo de la Reforma No. 373, Colonia Centro, Alcaldia Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: En defensa de la democracia Argentina, repudio a la proscripción y la injusta condena de la Ex Presidenta de Argentina.



ACTIVISTAS DEFENSORES DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES.

HORA: 12:00 hrs.

LUGAR: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en Av. Ejército Nacional Mexicano No. 223, Colonia Anáhuac I Sección, Alcaldia Miguel Hidalgo.

MOTIVO: Exigen la destitución del Director General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), argumentando que es protector de los delfinarios y traficantes de animales.