Carolina Viggiano, Arturo Ávila, Federico Döring y Alejandra Barrales destacan la importancia del G7

Carolina Viggiano, Senadora del PRI, Arturo Ávila, Vocero de los diputados del GPM y colaborador del HMG, Alejandra Barrales, Senadora de MC y Federico Döring, Diputado del PAN, compartieron su opinión respecto a la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la 51.ª Cumbre de Líderes del G7, en una Mesa de Análisis con Mario Maldonado para "Noticias de la Mañana", de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Alejandra Barrales aseguró que la asistencia de la mandataria mexicana representa una gran oportunidad para el país ya que lo vuelve a posicionar dentro del ámbito internacional junto a las economías más importantes del mundo, dando apertura a una diversificación del mercado externo, algo a tomar en cuenta ante las recientes decisiones del presidente Trump que ponen a México en una situación complicada.

"La posibilidad de que México pudiera estar en este intercambio económico y de mercancías me parece una gran oportunidad sobre todo cuando estamos padeciendo las inclemencias de Trump que nos está poniendo la situación difícil, nos parece que la estrategia tiene que pasar por diversificar nuestro mercado y es una gran oportunidad", declaró Alejandra Barrales.

Lamentó que no se pudiera llevar a cabo la reunión que Claudia Sheinbaum tenía programada con Donald Trump dentro de la cumbre, e hizo énfasis en la importancia de retomar dicho encuentro a la brevedad ya que actualmente hay diversos temas que se deben tratar con urgencia como lo es la situación de los migrantes en Estados Unidos.

Arturo Ávila señaló que todos han coincidido en que la participación de la presidenta y su relevancia van más allá de la reunión que iba a tener con Trump, pues dentro de su agenda también destacaron los encuentros que sostuvo con otros lideres como con la presidenta de la Comisión Europea, con el primer ministro de Canadá y con el primer ministro de la India, en donde se realizaron intercambios de relaciones comerciales, culturales, multiculturales y en algunos casos hasta deportivas.

"Para todos fue evidente que la presidenta hizo una gran labor en esta cumbre, tuvo reuniones no solo con Mark Carney, primer ministro de Canadá, si no también con el primer ministro de la India, Narenda Modri, en donde establecieron ciertos intercambios comerciales muy importantes en temas de semiconductores que es una prioridad para nuestro país", resaltó Arturo Ávila.

Declaró que si bien en un primer momento los voceros de la oposición se refirieron que la cancelación de la reunión con Trump había sido una "derrota diplomática" del gobierno de México, posteriormente la mayoría corrigió su línea discursiva, reconociendo la labor de Claudia Sheinbaum en el G7.

Comentó que actualmente México cruza por un momento en donde debe de buscar la diversificación de su economía, así como de otras áreas, manteniendo el cuidado de su relación con Estados Unidos. Sobre la llamada de Trump a la mandataria mexicana, señaló que se trató de un buen gesto, y que espera que una nueva reunión sea anunciada a la brevedad.

Los legisladores coincidieron en la importancia de la participación de la presidenta en la cumbre del G7

Federico Döring reconoció el trabajo de la presidenta al darle representatividad a México en una cumbre internacional. En cuanto a la cancelación de Trump, descartó la posibilidad de responsabilizar a la mandataria por dicha acción, y aseguró que la importancia de la G7 iba más allá de ese encuentro.

Respecto a la llamada consideró que México merece más atención por parte del mandatario de los Estados Unidos, lamentando que no se diera una fecha exacta para su reunión con Claudia Sheinbaum, misma que destacó, se necesita llevar a cabo de manera urgente para tratar temas de suma importancia que están a nada de concretarse como el impuesto a las remesas.

"México merece más, México ha colaborado con los migrantes, México ha colaborado con el combate al fentanilo, México solo ha colaborado, México no recibió posibilidad de una demanda contra las armas en la corte de los Estados Unidos, yo no veo ninguna reciprocidad, yo si veo un fracaso diplomático, no de la cumbre si no del canciller de no conseguir reagendar a la brevedad la reunión porque de qué sirve el diálogo después de que se confirme el impuesto a las remesas.", sentenció Federico Döring.

Carolina Viggiano celebró que la presidenta asistiera a la cumbre y mantuviera una política internacional, sin embargo, se mostró en desacuerdo con la decisión de la mandataria por viajar al encuentro en un vuelo comercial, señalando que se perdió tiempo valioso, pues llegó tarde al G7.

"Es un show que no nos sirve, cuando invertimos en eso a cambio de cuánto hubiésemos podido ganar, el problema de cuando tenemos gobiernos populistas es que para la política internacional siempre va a ser un problema.", declaró Carolina Viggiano.

En torno a la situación con Donald Trump, comentó que México no es una prioridad para el mandatario, apuntando a una falta de diplomacia, y asegurando que el gabinete del actual gobierno mexicano se esta quedando corto frente a los retos internacionales que se están presentando.