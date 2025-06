Alerta Cofepris por falsos medicamentos para la diabetes

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió dos alertas sanitarias para dar a conocer a los profesionales de la salud y a la población en general la falsificación y comercialización irregular de dos medicamentos empleados en el tratamiento de la diabetes tipo 2.

Uno de los medicamentos falsos es Ozempic. De acuerdo con la autoridad federal sanitaria, la alerta para este producto se emitió a partir del análisis técnico y de la evaluación sobre la información presentada por la empresa Novo Nordisk México, importador en México, así como de la notificación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Ambas instancias identificaron la falsificación y comercialización irregular de los siguientes productos y números de lotes, los cuales, además, presentaban irregularidades en los empaques primario y secundario:

Foto: Cofepris.

Falsificación de Jardianz (Empagliflozina) 25 mg

La otra alerta sanitaria fue emitida por Cofepris para dar cuenta de la falsificación del producto Jardianz (Empagliflozina) 25 mg, en presentación de caja con frasco con 60 tabletas, derivado del análisis técnico de la información presentada por la empresa Boehringer Ingelheim Promeco, titular del registro sanitario.

La empresa informó que el número de lote 904360 con fecha de caducidad DIC26 de Jardianz (Empagliflozina) 25 mg, es reconocido por ella, sin embargo, la fecha de caducidad del lote original es de junio de 2021. Indicó que el frasco y la etiqueta no corresponden a un producto original, ya que no está autorizada para el mercado mexicano, además de que al examinar el contenido de las tabletas, no se encontró el principio activo.

Foto: Cofepris.

Recomendaciones de Cofepris

Los productos falsificados representan un riesgo a la salud de la población, ya que se desconoce su contenido, procedencia, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, así como las materias primas con las que fue elaborado, por lo que no se garantiza la calidad, eficacia y seguridad del mismo. Ante ello, Cofepris emite las siguientes recomendaciones.

A la población en general y profesionales de la salud:

No adquirir los productos con los números de lotes y fechas de caducidad señalados en las alertas sanitarias . De existir dudas sobre la originalidad de los productos, contactar a los titulares de los registros sanitarios para que sea confirmada.

. De existir dudas sobre la originalidad de los productos, contactar a los titulares de los registros sanitarios para que sea confirmada. En caso de contar con información sobre la comercialización de los productos con los números de lote anteriormente mencionados, realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

Se exhorta a no adquirir medicamentos en redes sociales, plataformas de venta y otros sitios de internet, principalmente aquellos en los que es necesaria una valoración, prescripción (receta) y supervisión médica, y los que se oferten a un precio exageradamente menor que en el mercado

Si utilizó los productos antes referidos y presentó cualquier reacción adversa o malestar, reportarlo en el siguiente enlace en línea o al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

Foto: Cofepris.

A los distribuidores y farmacias: