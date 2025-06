Tormenta tropical Erick: Protección Civil en Chiapas pide a la población mantenerse alerta y tomar precauciones

La tormenta tropical Erick se formó este martes frente a las costas de Chiapas y podría intensificarse a huracán categoría 2 en las próximas horas, según informó Protección Civil. La dependencia señaló que este fenómeno podría provocar lluvias y vientos fuertes a partir de este lunes y hasta el miércoles, principalmente en la región Soconusco e Istmo-Costa.

De acuerdo con información de Conagua, este fenómeno hidrometeorológico se localiza a 580 km al sur-sureste de Boca de Pijijiapan, moviéndose hacia el oeste-noroeste a 13 km/h, con vientos sostenidos de 55 km/h y ráfagas de hasta 75 km/h.

Se pronostican lluvias intensas de 75 a 150 mm en las próximas 24 horas; vientos de 20 a 30 km/h con ráfagas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros en las costas de la entidad.

La Secretaría de Protección Civil exhorta a la población a mantenerse prevenida y alerta ante cualquier eventualidad, así como a seguir las recomendaciones de las autoridades correspondientes ya que este fenómeno estará presente en gran parte de las regiones de Chiapas; especialmente en el Soconusco, Istmo-Costa, Selva Lacandona, Metropolitana y De Los Llanos.

Recomiendan permanecer atentos a los mensajes de sitios oficiales

Se recomienda extremar precauciones al transitar por brechas y caminos rurales ante baja visibilidad, terreno resbaladizo, posibles deslaves de sierras o avenidas súbitas de agua con material de arrastre, si hay riesgo de un deslave o rodamiento de piedras desaloje inmediatamente, no transite por zonas inundadas, no intente cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas, porque puede ser arrastrado por el agua, no cruce puentes si el agua lo pasa por encima.

Se hace un llamado a la población a permanecer atenta a los mensajes que emita a través de los sitios oficiales y a seguir todas las recomendaciones en materia de protección civil, las cuales se comparten a través de redes sociales.

En caso de alguna emergencia, el Sistema Estatal de Protección Civil tiene preparados 516 refugios temporales con capacidad de atención para más de 36 mil familias, es decir, 139 mil personas aproximadamente.

En alerta máxima 22 municipios por tormenta tropical Erick en Oaxaca

En Oaxaca, 22 municipios de la franja costera se encuentran en alerta máxima y 132 en permanente vigilancia ante las lluvias que ha provocado la tormenta Tropical Erick y que podría impactar el próximo jueves como huracán categoría 2, al sur de Lagunas de Chacahua de la Villa de Tututepec.

De acuerdo a autoridades de protección civil del estado, más de 71 mil personas vulnerables podrían ser afectadas por este fenómeno natural que también ha dejado ya, precipitaciones pluviales en la región de la Mixteca, Cuenca del Papaloapan así como la Sierra Sur.

El gobernador Salomón Jara Cruz aseguró que para las tres instancias es de suma importancia realizar el consejo de protección civil que se realiza en la agencia de Puerto Escondido, en el municipio de San Pedro Mixtepec, destacó también la importancia de los medios de comunicación para informar a la ciudadanía.

“En breve daremos a conocer algunas acciones para salvaguardar la integridad de las y los oaxaqueños. Agradezco el apoyo del Ejército y de la Guardia Nacional que siempre nos ayudan ante estos fenómenos”, dijo el mandatario estatal al pedir a la población no confiarse y seguir las instrucciones de las autoridades.

Agradeció la presencia de Laura Velázquez Alzúa con quien determinarán acciones a seguir ante los impactos que pudieran generarse por las lluvias y las rachas de vientos.

El coordinador de Protección Civil, Manuel Maza Sánchez, aseguró que más del 50 por ciento del territorio oaxaqueño podría ser impactado por Erick, aunque desde la madrugada de este martes ya ha dejado lluvias en la Sierra Sur, Mixteca y Cuenca del Papaloapan así como la zona costera y el Istmo.

En Oaxaca, se han contabilizado al menos 22 municipios en alerta máxima Santa Maria Colotepec, San Pedro Mixtepec, Villa de Tututepec, Santiago Jamiltepec, Santiago Pinotepa Nacional, San José Estancia Grande, Santo Domingo Armenta, Santiago Tapextla.

Santa María Tonameca, San Pedro Pochutla, Santo Domingo de Morelos, San Bartolomé Loxicha, San Gabriel Mixtepec, Santos Reyes Nopala, Santa Catarina Juquila, San Miguel Panixtlahuaca, Santiago Tetepac, Tataltepec de Valdés, Santa Catarina Mechoacán, Santa María Cortijo y San Miquel Tlacamama.