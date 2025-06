Piden ayuda para rescatar a gatito que lleva atrapado tres semanas en bodega asegurada por la FGR

En redes sociales se viralizó un video en el que se pide ayuda para rescatar a un pequeño gatito que lleva cerca de tres semanas encerrado en una bodega que fue asegurada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, que pertenece a la Fiscalía General de la República (FGR).

No tenemos idea de cómo pudo entrar porque no hay ventanas o las puertas, pensamos que pudo caer del techo”, dijo la usuaria JackieeVet en su cuenta de TikTok , antes de agregar que le lleva comida y agua cada que puede al animalito.

JackieeVet aseguró que ha marcado infinidad de veces a la Policía y a los bomberos del Estado de México para que la ayuden a rescatar al gatito, pero solo la mandaron hasta Texcoco, donde no encontró respuesta.

Me he cansado de marcar por teléfono, ir al MP, que me manden a bastantes lados y todos me dicen lo mismo: No hay solución, está clausurado”, se lee en la denuncia publicada en las plataformas sociales.