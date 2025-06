¡Orgullo mexicano! Cinco niños de Texcoco clasifican para las Olimpiadas de Matemáticas en Singapur

Cinco pequeños niños, alumnos de un colegio ubicado en Texcoco, Estado de México, lograron una hazaña increíble: obtener la clasificación para las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, en Singapur.

Los cinco niños de Texcoco fueron seleccionados de entre más de 66 mil alumnos a nivel mundial y representarán a México en este encuentro, considerado uno de los más importantes en su categoría.

Este logro es producto de una preparación constante, la cual ha permitido a los niños, que cursan entre el cuarto de primaria y el tercero de secundaria, destacar entre las mentes mexicanas más capaces para participar en el certamen que se celebrará del 5 al 9 de julio en Singapur.

“Estábamos por irnos a Tamaulipas, al Concurso Nacional Gauss, cuando me dice mi hija: ‘dice el maestro que después de esto vamos a hacer un examen para ir a la olimpiada de Singapur’. Y yo pensé, ‘¿Singapur? Debe ser un examen en línea’, ¿verdad?”, añade.

Rubio compara la preparación de los pequeños matemáticos con la que realizan los atletas de alto rendimiento y no le falta razón: las pruebas suelen ser doblemente duras para pequeños de edades que no llegan a los 13 años.

La selección no es sencilla. De hecho, el maestro Yáñez es uno de los encargados de elegir a los pequeños que tienen más posibilidades de destacar tanto en competencia como en la resolución de problemas.

“En el colegio se les hace una evaluación previa al ciclo escolar, en donde se ubican por nivel de habilidad. Entonces están a los que se les facilita mucho, los que regular, y los que les cuesta mucho. No necesariamente los más creativos están en el grupo con mayor habilidad, yo voy detectando que muchachos destacan entre una competencia fuerte en su grupo”, explica el profesor.

La última barrera entre los jóvenes texcocanos y su sueño de poner en alto el nombre de México son los recursos económicos, debido a que en todas las competencias son los padres de familia los que costean los viáticos para que los niños concursen.

De acuerdo con las cuentas realizadas por ellos, necesitarían un total de 56 mil pesos por niño para llevarlos a lucir su inteligencia al otro lado del mundo, por lo cual lanzaron una campaña en la plataforma GoFundMe.

“Me siento comprometido porque los papás están haciendo un esfuerzo económico, la escuela misma está haciendo ahí también un poco de esfuerzo económico, de gestiones, todo, me siento comprometido a tener una buena preparación, y bueno, no quiero sonar muy confiado, pero tengo mucha confianza en que todos los que van a ir van a obtener algo”, expone Yáñez .

Hasta el momento, la campaña ha logrado recaudar poco más de 81 mil pesos, pero hace falta un último esfuerzo para que puedan tomar el lugar que les corresponde por su inteligencia y esfuerzo.

“Te llena de orgullo ver que a los niños, en el caso de mi hija, les gustan las matemáticas, le gustan tanto que parece que no se le hacen difíciles, entonces eso a mí me impulsa a querer apoyarla, a estar siempre motivándola para que pueda seguir hasta donde quiera, no hay límites”, detalla Elvira Valencia, madre de Frida, la más pequeña del grupo.