Jalisco no permitirá invasiones en viviendas, asegura gobernador

La propuesta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para escriturar viviendas por antigüedad de quien viva en ellas no da certeza jurídica y en Jalisco no se permitirán las invasiones de inmuebles, adelanta el gobernador Pablo Lemus.

"Aunque sea un programa federal, no se pueden permitir las invasiones de vivienda porque son propiedad privada, todo tiene un dueño. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿si tuvieran una vivienda que no estuvieran habitando en este momento si ustedes estarían dispuestos a que se las invadieran y que se las escriturarán a un tercero? Si todo el trabajo que ustedes hicieron por comprarse una vivienda y pagar mensualidades, eso no se vale", comentó.