Hugo Aguilar Ortiz, ministro electo de la SCJN, promete acercar la justicia a los sectores más vulnerables

Hugo Aguilar Ortiz, ministro electo de la la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó que el pasado domingo 15 de junio recibió dos constancias de mayoría, una en español y otra en mixteco, su lengua materna, y eso marca un cambio y una manera distinta de mirar las cosas y de hacer las cosas en el Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista para el programa “Noticias de la Mañana con Mario Maldonado”, de El Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, el ministro electo de la SCJN dejó en claro que su principal reto al frente del máximo tribunal del país será acercar la justicia a toda la población, y no solamente para aquellos que tienen los recursos para contratar abogados o despachos jurídicos.

Vamos a acercar la justicia a todos los sectores sociales para que tengamos una sociedad más más equilibrada, más justa. Ese va a ser el reto principal, ganar la confianza de la gente, servirles a estos sectores que no tienen acceso a la justicia" comentó Aguilar Ortiz.

Hugo Aguilar Ortiz, ministro electo de la SCJN, en entrevista para el programa “Noticias de la Mañana con Mario Maldonado”, de El Heraldo Televisión. Créditos: El Heraldo de México.

Señaló que no se puede ser una misma persona cuando viste durante la campaña para ministro, la necesidad que tiene la gente de acceder realmente a la justicia.

El ministro electo destacó que con la reforma judicial cambió el método de integración de los jueces, magistrados y ministros, pero el marco constitucional que está utilizando la actual corte va a ser el mismo, pero con mayor énfasis en la perspectiva social en la impartición de justicia.

Es decir, a los sectores empresariales, pensionistas, a todos los demás sectores que convivimos en este territorio, nuestro territorio nacional, vamos a darle certeza jurídica, vamos a continuar aplicando la norma como se viene aplicando y ahora vamos a darle un enfoque para que los que han estado excluidos del sistema de justicia, alcancen también el servicio de la justicia en el país”, declaró Aguilar Ortiz.

Hugo Aguilar Ortiz, junto a la consejera presidenta Claudia Taddei Zavala, muestra su constancia de ministro electo de la SCJN tras la elección del Poder Judicial. Créditos: Cuartoscuro.

Reiteró que se trata del mismo marco constitucional, pero se destinarán recursos e infraestructura institucional para equilibrar la situación que tienen en particular los pueblos indígenas, pueblos afromexicanos, mujeres, campesinos y trabajadores, que no han sido atendidos de manera adecuada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el resto del poder judicial.

“Vamos a imprimir este sello en todo el aparato judicial”, sentenció el ministro electo.

Más tarde en entrevista para el programa de “Sergio Sarmiento y Lupita Juárez”, de El Heraldo Radio, Hugo Aguilar comentó que en su trabajo como litigante ha construido conceptos, principios, definiciones de cómo recuperar en términos jurídicos la necesidad, los planteamientos y las aspiraciones de los pueblos indígenas.

“Ese, es el mérito que yo podría atribuirme del conjunto de planteamientos que hace la sociedad, los pueblos, las autoridades. A mí me ha me ha tocado convertirlas en discurso jurídico, encontrar cómo se ensamblan con el diseño del Estado Mexicano, cómo no generar un corto circuito de gran dimensión, claro que se genera corto circuito, pero no de gran dimensión, hemos encontrado la fórmula para incorporar los principios de la pluriculturalidad, los principios del pluralismo jurídico, el análisis contextual, el enfoque intercultural dentro del esquema que hoy tenemos como México”, dijo Aguilar Ortiz al hablar del camino que lo llevó a convertirse en candidato a la Suprema Corte y ahora como ministro electo.