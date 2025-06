Hombre golpea a una mujer en pleno parque de Villahermosa y ante decenas de testigos | VIDEO

En redes sociales circula un video en el que se puede apreciar el momento exacto en el que un hombre golpea brutalmente a una mujer en pleno Parque Juárez de Villahermosa, Tabasco y lo que más indignación provocó en plataformas digitales es que dicha agresión fue cometida ante la mirada de decenas de personas, quienes decidieron no intervenir en la agresión pese a que la mujer pedía ayuda.

Como se dijo antes, este desafortunado episodio ocurrió en las inmediaciones del Parque Juárez de Villahermosa, Tabasco y aunque dicha grabación fue difundida en plataformas digitales desde el pasado jueves 12 de junio fue hace apenas unas horas cuando se hizo viral en plataformas digitales.

Esta agresión ocurrió ante la mirada indiferente de decenas de personas. Foto: X: enlace_tabasco

Así fue el momento exacto en el que un hombre agrede a una mujer en el Parque Juárez de Tabasco

El video en el que se muestra la agresión a una mujer ocurrida en el Parque Juárez de Villahermosa, Tabasco dura 19 segundos, sin embargo, no se muestran los motivos que desencadenaron esta desafortunada escena, sin embargo, en dicha grabación se puede apreciar que una mujer de vestido verde se encuentra en el piso forcejeando con un hombre de entre 50 y 60 años, esto ocurre mientras sostienen una discusión, no obstante, no se alcanza a distinguir qué es lo que dicen.

Noticias Relacionadas Érick se convierte en tormenta tropical y será el primer huracán que pegará en tierra | TRAYECTORIA

La agresión a la mujer ocurrió justo a un costado del lugar de trabajo de un bolero, quien prefiere alejarse de la zona para no intervenir, además, en la grabación se puede ver que decenas de personas observan la escena de forma curiosa, pero sin intervenir, lo cual, provocó una gran indignación en plataformas digitales.

#Entérate| En redes sociales exhibieron a un hombre agrediendo a una mujer, en el Parque Juárez en el Centro de la ciudad de Villahermosa.#EnlaceTabasco pic.twitter.com/AbsvyXzbKX — Enlace Tabasco (@enlace_tabasco) June 13, 2025

En la recta final de la grabación se puede apreciar que el agresor de la mujer logra levantarla y la azota de espaldas contra el suelo de la Plaza Juárez, posteriormente le propina una fuerte cachetada y enseguida se quita el cinturón para continuar la agresión, sin embargo, se detiene debido a que la mujer comenzó a pedir ayuda de la policía, pero es aquí donde termina la grabación y se desconoce cuál fue el desenlace de esta lamentable escena.

Como se dijo antes, la grabación en cuestión generó todo tipo de opiniones en plataformas digitales pues mientras un sector alega que falta contexto para emitir una postura al respecto, otro grupo de internautas señaló que, sin importar el motivo la mujer no debió ser agredida por el hombre, además, otro aspecto que llamó la atención de esta escena fue la indiferencia de las personas que observaron la escena sin intervenir.