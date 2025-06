Evacúan autoridades comunidades de la Costa Chica de Guerrero por Erick

Ante el riesgo inminente de impacto de Erick como huracán en la Costa Chica de Guerrero, las autoridades militares y de Protección Civil urgieron a más de ocho mil familias a evacuar sus hogares en diez municipios de la zona costera.

Los alcaldes de Cuautepec, Las Vigas, Juchitán, Cuajinicuilapa, Florencio Villareal, San Marcos, San Nicolas, Marquelia y Copala, identificaron 21 zonas con mayor peligro de inundación y deslave. Los albergues ya están habilitados y cuentan con comida, colchonetas, cobertores, hasta médicos, solo faltan las familias.

“El llamado a la población es mediante el perifoneo, estar cerca de las comunidades donde los presidentes municipales manifestaron que no desean dejar sus casas, hay comunidades que dijeron que dijeron que no se va a salir definitivamente, que tiene que llevarse el apoyo y ahí es donde vamos a insistir, para que no sea un riesgo y a la vez garantizar su integridad”, añadió el mando militar.