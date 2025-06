Encuentro entre Sheinbaum y Trump se pospondrá, señala Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que la reunión bilateral entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se pospondrá tras ser cancelada en la cumbre del G7 en Canadá.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria Rosa Icela Rodríguez expuso que Donald Trump no sólo canceló su reunión con México, sino que lo hizo también con otros países. Adelantó que el encuentro entre los mandatarios Claudia Sheinbaum y Donald Trump podría darse en otro momento.

“No se concretó este encuentro bilateral, pero tampoco pues por la cancelación de la agenda el encuentro entre ambos jefes de Estado, pues puede tener lugar en otro momento, decir que no fue la única cancelación, fueron con varios otros encuentros, pero también decir que pues no hubo encuentro con el gobierno japonés o con el primer ministro, tampoco con Australia ni con Ucrania. Noticias Relacionadas Claudia Sheinbaum: La Mañanera del Pueblo EN VIVO hoy martes 17 de junio

"En fin, canceló (Trump) la agenda con varios otros, no solamente con México primero y la otra cuestión pues se pospondrá para otra fecha, no no conocemos cuál sea la agenda del presidente obviamente”, aclaró.

Rosa Icela Rodríguez dijo que Sheinbaum continuará con su agenda. Foto: Antonio Nava

Sheinbaum continuará con su agenda en la Cumbre del G7

Rosa Icela Rodríguez precisó que la presidenta Claudia Sheinbaum continuará con su agenda en la cumbre del G7: reunión trilateral con el Consejo Europeo y la Comisión Europea, reunión bilateral con el primer ministro de India, Narendra Modi, participación en la Plenaria de la 51° Cumbre de Líderes G7, reunión bilateral con el canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, y reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.