Científico revela el lugar exacto donde impactó el meteoroide en Nuevo León

Hoy domingo 15 Junio 2025 a las 2:10 am (8:10 UTC) se observo un meteoro o bólido desde la zona metropolitana de Monterrey y Saltillo. El objeto fue detectado por los satélites GOES 18 y 19. Posible caída a 30 km noroeste entronque San Roberto y carretera 57. No #meteorito pic.twitter.com/PBmXMRlV9B