Buscan reactivar Teuchitlán y piden no estigmatizar por Rancho Izaguirre

Aunque lo que sucedió en Teuchitlán fue terrible, no debe estigmatizarse al municipio ni a su población, por eso se trabaja en la reactivación del municipio y se avanza con apoyos sociales, de salud, educación, actividades deportivas y de turismo.

Hoy el gobernador Pablo Lemus entregó los primeros paquetes del programa de útiles escolares, Listo Jalisco. En una primera etapa se estarán entregando mil 200 paquetes y posteriormente mil 700 hasta completar el millón 200 de beneficiarios.

"Efectivamente sucedió una cosa terrible en este rancho, pero yo siempre les decía, no podemos referir a lo que sucedió y vincularlo y estigmatizar a Teuchitlán . Hablen del Rancho, hablen de lo que pasó en el Rancho, pero ligarlo al municipio, me parece una cosa muy injusta. La gente de Teuchitlán es gente buena", puntualizó.

Durante este evento, el presidente municipal interino, Jaime Alberto Rodríguez Ballesteros señaló que solo con turismo se reactivará el municipio, agradeció al gobernador el apoyo brindado hasta ahora, sin embargo prefirió no atender a medios de comunicación y salió de prisa de la escuela José María Morelos, sede de la entrega de paquetes escolares.

Por su parte, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, dijo que se traerán a 50 mil niñas y niños a conocer Guachimontones y el municipio.

Priscilla Franco, la titular del Sistema de Desarrollo Social, detalló diversos apoyos dirigidos a cuidadores, negocios y a la población de este municipio ubicado en la Región Valles del Estado.

El mandatario Pablo Lemus, señaló que desconoce avances de la Fiscalía General de la República (FGR) en las investigaciones de los centros de entrenamiento, el Rancho Izaguirre y el rancho La Vega, que aseguró el gobierno federal.

"No, no, eso es federal completamente. -¿hay avances?- No, no ni tienen por qué, ese es tema de la Fiscalía General".