Aprueba Congreso de San Luis Potosí exhorto a Secretaría de Seguridad Estatal

Por unanimidad fue aprobado un punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y la Dirección General de Prevención y Reinserción Social para que revisen de las condiciones en las que opera el Centro Penitenciario Único Femenil de Xolol, en el municipio de Tancanhuitz de Santos, en la Huasteca Potosina.

Durante la sesión de este 16 de junio, la legisladora Jessica López destacó que el exhorto tuvo su origen en la escucha de las madres recluidas en ese penal huasteco que clamaban ver a sus hijas e hijos, ya que la mayoría de ellas son de escasos recursos y originarias de municipios alejados.

Añadió que el punto de acuerdo no fue en contra de alguna institución en específico, sino para que hubiera trabajo conjunto para el bienestar de las internas.

"Hay mujeres en prisión por haber matado a sus agresores, por haber salvado de las manos de sus agresores a sus hijos. La manera de delinquir de las mujeres siempre es diferente a la del género masculino, no estoy aquí para saber si son culpables o no, no soy juez, pero sí apelo al sentido humano que debemos tener", apuntó.