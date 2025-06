Amigos de Beatriz, taxista asesinada en Veracruz, manda conmovedor mensaje: "nunca se rajó para trabajar"

Tras darse a conocer que fue encontrada sin vida Beatriz "N", una taxista originaria del estado de Veracruz, sus familiares y amigos se han pronunciado en redes sociales, denunciando que la mujer presuntamente había sido secuestrada por dos hombres, quienes posteriormente le quitaron la vida. El cuerpo de la mujer fue encontrado por autoridades del el municipio de Atoyac, en un paraje de la comunidad de Corral de Piedra, esto luego de que un grupo de personas denunciaron un fuerte olor en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo de la mujer presentaba claras huellas de violencia, lo cual apuntaría a un caso de feminicidio. Las denuncias que hay en redes sociales sugieren que la mujer fue privada de su libertad y asesinada en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer más información sobre los presuntos responsables, cuya identidad se desconoce.

Ahora, en redes sociales, familiares y amigos de Beatriz se han pronunciado en redes sociales, donde han pedido apoyo para que el caso tenga justicia. Los seres queridos de la víctima denuncian que ella fue secuestrada por dos sujetos, quienes no han sido identificados, y posteriormente fue encontrada sin vida. Además, la han recordado como una mujer trabajadora, quien ayudaba a su hija en su candidatura para ser reina de belleza de su localidad.

Amigos de Beatriz se despiden de ella en redes sociales

Así despiden en redes sociales a Beatriz. Foto: Facebook Vicente AF.

"Una de mis mejores amigas que conocí desde hace mucho tiempo fue víctima de feminicidio. No se le puede llamar de otra manera. Hoy fue mi amiga mañana puede ser tu hermana, tu hija, tu esposa, etc. Es una impotencia tan fuerte que no se puede hacer nada. Que no se quede impune este caso de mi amiga Beatriz Gordillo. Ella era tranquila, nunca se rajó para trabajar en lo que sea", escribió Vicente en sus redes sociales, lamentando el feminicidio de la mujer.

El usuario de Facebook destacó que Beatriz aparentemente había sido víctima de un secuestro, por lo que ahora piden a las autoridades que el hecho no quede impune y que se investigue a los dos supuestos hombres que privaron de su libertad a la taxista: "la secuestraron y no conforme la dejaron sin vida. Sin importarles lo que ella tenía planeado para sus hijas. Apenas hablamos y estábamos poniéndonos de acuerdo con lo de Evelyn y ahora ya no estas. En tan solo horas fuiste víctima del feminicidio fuiste víctima de gente cobarde, de gente sin corazón que no tiene sentimientos".

Hija de Beatriz pide justicia para su madre

La hija de Beatriz pidió apoyo para localizarla. Foto: Facebook Evelyn Munoz

Por su parte, la hija de Beatriz, una joven identificada como Evelyn también se pronunció en redes sociales, pero antes de que se encontrara su cuerpo. La candidata a reina de belleza uso sus plataformas digitales para pedir apoyo a su comunidad y así localizar a su madre. Sin embargo, horas más tarde, la joven cambió su foto de perfil en redes sociales, confirmando que su madre había sido encontrada sin vida, tras la desaparición.

"Por favor ayúdenme a localizarla es mi mamá hace 1 hora la vieron por Arrollo Azul la llevan 2 sujetos en el taxi, cualquier cosa contáctenme de inmediato se los suplico", fueron las palabras que la joven compartió en redes sociales. Posteriormente sustituyó su fotografía con un moño negro, esto como señal de que la mujer había sido encontrada sin vida.