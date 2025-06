4 alcaldías de la CDMX tendrán marchas y bloqueos HOY, 17 de junio de 2025

Como todos los días en al Ciudad de México, diversos contingentes y grupos sociales se movilizarán en las calles para exigir diversas causas, por ello te compartimos la agenda de movilizaciones y protestas que prevé la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Las alcaldías en donde habrá movilizaciones este martes 17 de junio son:

Cuauhtémoc Álvaro Obregón Miguel Hidalgo Coyoacán

Marchas y movilizaciones HOY

AGENDA DE MOVILIZACIONES MARTES 17 DE JUNIO 2025

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE SALUD (SNTSA).

HORA: 07:00 hrs.

LUGAR: Oficinas del IMSS- Bienestar en Gustavo E. Campa No. 54 Colonia Guadalupe Inn Alcaldia Álvaro Obregón CDMX.

MOTIVO: Exigen el pago de haberes, estímulos trimestrales y mensuales, así como el pago por la transferencia de servicios de salud al IMSS-Bienestar, reconocimientos por antigüedad y dotación de uniformes.



TRABAJADORES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y DE JUSTICIA CÍVICA.

HORA: 08:30 hrs.

LUGAR: Dirección General de Servicios Legales en Xocongo No. 131 Colonia Tránsito Alcaldia Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Realizarán un paro de labores con el fin de exigir el cese de la violencia laboral en contra de las personas defensoras públicas, un alto a las solicitudes arbitrarias de renuncia al personal que labora en las diversas áreas de la Defensoría Pública, así como a la discriminación, estigmatización y acoso laboral por parte del Director General de Servicios Legales y de la Asesora Jurídica de la Dirección de Defensoría Pública.



COLECTIVOS DE MADRES BUSCADORAS.

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Secretaría de Gobernación (SEGOB) en Abraham González No. 48 Colonia Juarez Alcaldia Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Denuncian la falta de apoyo por parte de las autoridades, negligencia de las fiscalías estatales y las graves fallas en los procesos de búsqueda e identificación de restos humanos; así como investigaciones lentas, burocráticas, carentes de empatía y perspectiva de género.



CONVENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

HORA: 11:00 hrs.

LUGAR: Secretaría de Gobernación (SEGOB) en Abraham González No. 48 Col Juárez Alcaldia Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Denuncian al Instituto de Administración y avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) por robo de bienes a la nación.



ACUERPAMIENTO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM).

HORA: 12:00 hrs.

LUGAR: Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Av. Universidad No. 3004 Ciudad Universitaria Alcaldia Coyoacán CDMX.

MOTIVO: Mesa de dialogo en la que se discutirán los puntos expuestos en su pliego petitorio consistente en darle mantenimiento a los consultorios donde se brinda atención psicológica, no limitar el acceso a insumos básicos como medicamentos; así como la falta de vigilancia institucional.



USUARIAS DEL PARQUE BICENTENARIO.

HORA: Durante el día.

LUGAR: Parque Bicentenario en Av. 5 de Mayo No. 290, Colonia San Lorenzo Tlaltenango Alcaldia Miguel Hidalgo CDMX.

MOTIVO: Solicitan que el parque Bicentenario sea un parque ecológico y permanezca abierto de manera permanente.