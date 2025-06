Un baile y una fiesta patronal: las claves en el feminicidio de Lupita, mujer asesinada junto a su tío

Familiares y amigos de Guadalupe Judith López García exigen justicia ante el feminicidio de la mujer, quien fue asesinada el pasado viernes 12 de junio mientras se encontraba en una fiesta patronal del estado de Nayarit. Según los reportes, la víctima estaba disfrutando de un baile en el ejido de San Vicente, esto en el municipio de Rosamorada, cuando fue atacada a balazos por su presunta ex pareja, quien le disparó en varias ocasiones.

Los seres queridos de "Lupita", como le decían de cariño, comentaron que la mujer estaba disfrutando de los festejos al lado de su tío, identificado como Omar Moreno, cuando el presunto agresor irrumpió en el lugar y abrió fuego en contra de la mujer y su familiar. Como consecuencia, ambos perdieron la vida en el lugar, pese a que los equipos de emergencia trataron de brindarles primeros auxilios.

En la zona supuestamente también perdió la vida el feminicida, quien, según reportes de redes sociales, se disparó a sí mismo tras atacar a su ex pareja y a su familiar. No obstante, no se ha confirmado que el sujeto haya fallecido, por lo que se espera que en los próximos días haya más información sobre el tema y se esclarezca qué fue lo que sucedió y el móvil por el cual ocurrió la agresión, aunque se ha mencionado que habría sido por celos.

¿Quién era Lupita?

Seres queridos de la mujer piden justicia. Foto: Facebook Sanvi Nay

Mediante redes sociales, los seres queridos de Lupita la han recordado con cariño, destacando que la mujer era madre de tres pequeños, quienes ahora han perdido a su mamá. Una usuaria de Facebook, identificada como Eva, detalló que la mujer había salido a festejar la fiesta patronal, sin imaginar que ese sería el último día de su vida.

"Ayer 13 de junio se festejaba la máxima fiesta de nuestro pueblo, donde ellos solo se divertían. Que injusta la vida, que injusto el destino, que injusto fue esa persona que les cambió su destino, que dejo en tragedia a dos familias. Lupita era una madre de familia con 3 menores a su cargo, 3 niñitos que necesitaban de su mamá, principalmente una bebé que dependía de ella", recordó Eva en sus redes sociales, donde también se pronunció en contra de los organizadores del evento, a quienes acusa por falta de seguridad.

¿Quién era Omar?

El hombre era apasionado de los deportes. Foto: Maritza Moreno

"Es increíblemente difícil y triste darte cuenta que en estos eventos los organizadores se preocupen más por revisar que no ingreses con una cerveza en lugar de que se preocupen por revisar que nadie traiga ningún tipo de arma. Lamentablemente tiene que pasar estas situaciones para después hacer conciencia", agregó la usuaria, quien también le dedicó unas palabras a Omar, tío de Lupita, a quien describió como: "el pilar de su familia".

Añadió que Omar era una persona noble, que se destacaba por su amor a los deportes: "mi tío 'Chino', como de cariño lo llamaba, las personas que lo conocimos no me dejaran mentir, él siempre tenía un dicho para cada momento. Le encantaba el beis; con cualquier cosa te hacía reír; siempre con una voz de mando, pero con un corazón tan noble; siempre tenía una broma lista; era el pilar de su familia", detalló la usuaria.