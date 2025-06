¡Toma precauciones! CDMX activa alerta naranja en 7 alcaldías por fuertes lluvias este 16 de junio

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana activó la alerta amarilla, naranja y roja por las fuertes lluvias registradas en las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México.

En ese sentido, la dependencia informó que las lluvias y los chubascos seguirán durante la tarde y noche de este lunes, así como en las primeras horas de la madrugada del día martes 17 de junio.

“Se observan zonas de lluvias fuertes y chubascos sobre las demarcaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Miguel Hidalgo. Lluvias e intervalos de chubascos se presentan en el resto de la ciudad. Se espera que las lluvias continúen a lo largo de la tarde-noche de hoy y primeras horas de la madrugada del martes”, explicó. Noticias Relacionadas ¿Qué hacer en caso de alerta roja por lluvias?

Alerta amarilla y retrasos en el metro: así van las afectaciones por fuertes lluvias HOY lunes 16 de junio en CDMX

En ese sentido, por medio de sus redes sociales, dicha secretaría invitó a los capitalinos a seguir algunas recomendaciones para evitar inundaciones en las calles, entre ellas: no verter grasa al drenaje, no tirar basura en la vía pública, mantener limpias las banquetas, no dejar que se acumule la tierra y no tirar colillas de cigarro.

En tanto, la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México anunció que atendió distintos encharcamientos en los pasos vehiculares y realizó desazolves en distintas partes de la capital, acciones que corresponden al Operativo de Lluvias 2025.

Finalmente, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, enfatizó que policías de tránsito junto con los bomberos trabajaron en conjunto para bajar el nivel de agua en el Circuito Interior, lo anterior, con el fin de asegurar la movilidad y salvaguardar la integridad física de los automovilistas.

Posteriormente, el gobierno de la Ciudad de México informó que, al corte de las 17:00 horas, atendió un total de 46 encharcamientos en la alcaldía Iztapalapa, Iztacalco, Benito Juárez, Tlalpan, Cuauhtémoc, entre otras, derivados de la lluvia registrada la tarde de este lunes en la capital del país.

También sostuvo que de igual forma, se ha atendido la caída de 45 árboles alrededor de toda la ciudad.

“No se registraron heridos o afectaciones mayores a causa de dichos sucesos. Adicionalmente, se controló un deslizamiento de tierra en la alcaldía Álvaro Obregón y dos cortocircuitos relacionados con las precipitaciones”, indicó.

Aunado a ello, el gobierno encabezado por Clara Brugada Molina, manifestó que mantiene el monitoreo durante las 24 horas del día en vialidades principales y calles.



“Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de México refrenda su compromiso en garantizar la seguridad de las y los capitalinos durante la temporada de lluvias”, concluyó.

TJM