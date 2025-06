Infonavit: invasores de viviendas abandonadas, podrán hacerlas suyas con un esquema de renta con opción a compra

El titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) Octavio Romero Oropeza, estuvo presente en la conferencia Mañanera de este lunes 16 de junio, ahí explicó que se busca terminar con la ocupación ilegal de vivienda en México, por lo que se plantea un esquema de renta con opción a compra para regularizar la situación de miles de mexicanos.

Esta propuesta busca terminar con los llamados paracaidistas, personas que se meten a vivir en casas abandonadas y que con el paso del tiempo se apropian de las viviendas, por ello se busca resolver ese problema que ocurre en todo el país. Además hay casas del Infonavit que están habitadas por quienes las tramitaron, pero han dejado de pagar el crédito de vivienda.

Oropeza explicó que la meta no es despojar a los habitantes irregulares de las viviendas, sino brindarles la posibilidad de regularizar su situación a través de una renta con opción a compra por el inmueble. Recordó que durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se prohibió que despachos de abogados tomaran estos casos, pues lo único que hacían era despojar y después revender esas casas.

“de esta 168,145,000 están habitadas no abandonadas están habitadas por personas que originalmente sacaron su crédito pero ya no pagan y la mayoría por gente que no teniendo vivienda las vio desocupadas y las está ocupando de manera irregular y 23,000 es así deshabitadas y o vandalizadas cuál es la idea terminar el censo. Pero antes inclusive de terminar el censo queremos ir resolviendo con lo que ya vamos teniendo por ejemplo las viviendas habitadas están de manera irregular"

Al respecto destacó que la instrucción de la Presidenta Sheinbaum es buscar un diálogo con las personas que están habitando de manera irregular con la finalidad de llegar a un consenso para regularizar cada caso y en su mayoría darles la posibilidad de adquirir la casa que ahora habitan con la posibilidad de que sea suya al ir pagando la renta.

La instrucción de la Presidenta es hablar con cada uno de estos que están dentro de las viviendas y buscarle una solución voy a poner un ejemplo alguien que de manera irregular está dentro de una vivienda qué se hace pues no lo vamos a sacar pero sí le vamos a advertir que si no se regulariza nunca va a ser dueño de la vivienda puede ocupar pero no va a ser de él y lo que queremos es que sea de él y entonces estamos planteando que la puedan adquirir a un precio Muy económico valor en libros con un esquema si no son derechohabientes con un esquema de renta con opción a compra de manera que vayan pagando la renta”