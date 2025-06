Giovanni Azael Figueroa: “Se viene un momento histórico para transformar el Poder Judicial”

En el marco de la validez de la elección judicial celebrada el pasado 1 de junio en México, el Instituto Nacional Electoral (INE), entregó varias constancias a ministro, jueces y magistrados resultaron electos, entre los que destaca Giovanni Azael Figueroa Mejía.

El ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre, reconoció la complejidad del momento que enfrenta el máximo tribunal del país, pero consideró que se trata de una coyuntura histórica que debe ser aprovechada para reconstruir y transformar a fondo el sistema judicial mexicano.

El ministro electo destacó que su elección se debió, entre otras razones, a su perfil académico y apartidista, rasgos que, según señaló, lo posicionan como un candidato independiente y congruente con los principios que ha defendido durante más de dos décadas.

Soy un perfil académico e independiente. No es algo que se me haya ocurrido de un día para otro; lo he trabajado desde hace años con impacto incluso en tribunales constitucionales fuera del país”, indicó Giovanni Figueroa.