Llegamos con toda legitimidad, no me puso nadie: Hugo Aguilar Ortiz

Tras recibir su constancia de mayoría como ministro electo de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortíz, afirmó que a él no lo puso nadie y tampoco tiene sesgo político, sino que su postulación fue una decisión colectiva de los pueblos.

"Yo tomé la decisión, a mí no me puso nadie, fue una decisión colectiva con los pueblos y yo tome la decisión (de postularme)... No tengo ningún sesgo (político)", indicó.