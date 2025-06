Beca Benito Juárez y Rita Cetina: lanzan AVISO sobre pagos de julio y agosto para estudiantes

A través de redes sociales, la cuenta oficial de Becas del Bienestar compartió información importante sobre el pago del bimestre de julio y agosto de 2025 para las y los beneficiarios de la Beca Universal Rita Cetina, Beca Universal de Educación Media Superior y Beca Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro.

La información compartida por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, los beneficiarios de las becas mencionadas no recibirán pago durante el cuarto trimestre del año, correspondientes a los meses de julio y agosto, debido a que estos meses son periodo vacacional de acuerdo con el calendario escolar 2024 - 2025.

Estas becas son apoyos económicos para la continuidad de estudios de todos los niveles académicos. Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina reciben 1,900 pesos bimestrales por familia y 700 pesos por cada estudiante adicional, de la Beca Universal de Educación Media Universal cada alumno recibe 1,900 pesos bimestrales y los usuarios de Jóvenes Escribiendo al Futuro reciben 5,800 pesos bimestrales.

Por esta razón no habrá pago

Créditos: X/@BecasBenito

¿Tengo que inscribirme a la beca para el próximo ciclo escolar?

En caso de continuar estudiando, se debe de realizar una reinscripción a la beca, en caso de que se continúen los estudios en otro nivel académico también se debe de realizar la inscripción por primera vez.

Esta inscripción se debe de realizar de acuerdo con las convocatorias de cada Beca del Bienestar, por lo que si te interesa formar parte del programa o reinscribirte, deberás estar pendiente de las convocatorias a través de las cuentas oficiales de la Coordinación Nacional de Becas o de El Heraldo de México para conocer los detalles.

LA