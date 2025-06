“¿Te falta algo?”, Brandon se robó una moto y terminó regañado y golpeado por su papá | VIDEO

En redes sociales circula un video en el que se aprecia el momento exacto en el que un joven delincuente que se robó una moto es obligado por su padre a devolver la unidad, además, terminó regañado y golpeado en plena calle, por lo que como era de esperarse, esta inusual escena se hizo viral en plataformas digitales donde se generaron todo tipo de reacciones al respecto.

Estos hechos ocurrieron en las calles de la colonia Arca de Noé del municipio de Chimalhuacán en el Estado de México y fue durante la tarde del viernes 13 de junio cuando dicha grabación comenzó a circular en distintas páginas de denuncia ciudadana del referido municipio.

Brandon terminó regañado y golpeado por uno de sus familiares tras descubrir que se robó una moto. Foto: FB: El Valle

Ladrón de motos termina regañado y golpeado por su propio padre

De acuerdo con los reportes de distintos medios locales, una mujer fue víctima del robo de la motocicleta en cuestión, sin embargo, trascendió que el hurto fue captado en video, por lo que con la ayuda de los vecinos de la zona se logró ubicar el domicilio del joven identificado como Brandon y en compañía de otras personas llegaron hasta su casa para recuperar la unidad.

Tras comprobar delante de los familiares de Brandon que el joven había robado la moto, el padre del delincuente obligó a su hijo a entregar la unidad de manera inmediata y posteriormente le propinó un intenso regaño al joven, a quien también le soltó algunos golpes y hasta lo retó a una pelea, sin embargo, otros familiares intervinieron y para finalizar lo mandó a su habitación para poder continuar la reprenda en privado.

“Déjese de mam#das hijo de su pu#a madre, ¿por qué, eh? Ching%e su pu#a madre, ¿se quiere rifar? Deja de hacer mam&das, no vengas a hacer mam&das aquí wey, ¿qué se me queda viendo bien verg#s? Aviéntate hijo de tu pu#a madre, aunque estés grandote estás por la ver&a, no mam#s, Brandon, ¿te falta algo hijo de su pu#a madre? uno se porta la banda y te quieres pasar de ver#a, p&nche perro, ya métete a ch%ngar a tu madre, nada más vienes a embarcar aquí a la gente”, exclamó el enfurecido padre de Brandon.

Cabe señalar que, toda esta escena fue captado en video por la mujer que fue víctima del robo de la moto y según se sabe, una vez que recuperaron la unidad decidieron marcharse a su domicilio sin llevar el caso ante las instancias correspondientes, por lo que, por ahora, todo quedó en un regaño, unos cuántos golpes y una exhibición pública de Brandon.

Como se dijo antes, este inusual episodio se hizo viral en plataformas digitales y la escena en cuestión generó todo tipo de opiniones entre los usuarios, pues hubo quienes reconocieron el actuar del padre de Brandon y otros más señalaron que la parte afectada debió llegar el caso hasta instancias legales para que el joven recibiera su merecido castigo pues creen que al dejarlo en libertad puede seguir cometiendo sus fechorías.