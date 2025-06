“No sé si esté viva”, la influencer Ritha López pide ayuda en redes tras ser víctima de un intento de feminicidio

Ritha López, la influencer que hace unos días denunció en sus redes sociales el haber sufrido un intento de feminicidio por parte de su pareja, nuevamente utilizó las plataformas digitales para hacer un desesperado grito de ayuda, incluso, pidió la intervención de las autoridades del estado de Nuevo León, pues teme que su ex pueda acabar con la vida de un ser vivo.

Fue a través de su perfil de Instagram donde Ritha López lanzó un desesperado mensaje, en el cual, incluso etiquetó a Mariana Rodríguez, la titular de AMAR Nuevo León y esposa del gobernador de dicha entidad, para que puedan ayudarla a recuperar su mascota, una perrita cuya raza se desconoce, pero precisó que se encuentra bajo el resguardo de su expareja, además, lo que más inquietó es que mencionó que teme por la vida de su mascota pues también fue víctima de agresiones de parte del sujeto en cuestión.

Ritha López teme por la vida de su perrita. Foto: IG: ritha_lopez

“Mariana Rodríguez, ayúdame a quitarle a mi perrita a mi agresor. También agredía a la perrita, estoy desesperada, ya no sé si esté viva o no por favor. Ayúdame a difundir, espero no le haya hecho ningún daño, ojalá no la haya mandado a la calle, así como yo estoy luchando por ser escuchada, lucharé por salvar a mi perrita, el maltrato animal también es un delito”, expresó la también empresaria.

Cabe mencionar que, previo a este nuevo mensaje de auxilio, Ritha López señaló que Mariana Rodríguez ya la había contactado tras haber exhibido el intento de feminicidio del que fue víctima por parte de su expareja, un hombre identificado como Francisco, sin embargo, señaló que, por ahora, solo le ofreció apoyo psicológico y resguardo pues el caso le corresponde a la Fiscalía de Nuevo León.

Ritha López exhibió el momento exacto en el que su pareja amenazó con acuchillarla. Foto: IG: ritha_lopez

Hasta el momento, se desconoce cuál es la situación jurídica del agresor de la influencer Ritha López, sin embargo, se sabe que la también empresaria ya interpuso una denuncia formal y durante los últimos días ha exhibido nuevos videos en donde muestra que las agresiones físicas y psicológicas de su ahora expareja fueron constantes durante los meses que estuvieron juntos, además a raíz de su denuncia salieron a la luz los testimonios de otras tres mujeres que señalaron haber sido violentadas por este mismo sujeto, incluso, se dio a conocer que en 2017 estuvo detenido tras haber sido denunciado por abuso sexual, sin embargo, se desconoce cuál fue la resolución de las autoridades en su momento y por qué quedó libre.

Ritha López difundió distintas fotos y videos donde aparecía siendo violentada por su expareja. Foto: IG: ritha_lopez

Por otra parte, Ritha López, también ha pedido que su caso sea difundido por todas las vías posibles para que “llegue a los ojos correctos” y así evitar que Francisco siga cometiendo abusos en contra de otras mujeres.