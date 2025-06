Un mes sin Valeria Márquez: ¿Qué se sabe del asesinato de la influencer que fue transmitido en vivo en TikTok?

Este viernes 13 de junio se cumple exactamente un mes del asesinato de la influencer Valeria Márquez, quien fue baleada al interior de su estética ubicada en Zapopan, Jalisco cuando se encontraba realizando una transmisión en vivo para su perfil de TikTok, por ello, en esta nota te diremos cuáles son los avances en la investigación de este mediático crimen que dejó al descubierto el sensible problema de inseguridad que se vive en el país.

El asesinato de Valeria Márquez ocurrió la tarde del pasado martes 13 de mayo y como se dijo antes, la influencer fue a atacada a balazos cuando se encontraba realizando una transmisión en vivo para su perfil de TikTok desde el interior de su salón de belleza, el cual, se ubica en una plaza comercial de Zapopan, Jalisco, sin embargo, se generó una gran controversia en torno al autor material e intelectual de dicho crimen pues se implicó a una de sus empleadas llamada Erika, a un misterioso repartidor, así como a una de las amigas de la también modelo llamada Vivian de la Torre y hasta se señaló a exparejas de la joven de 23 años de edad.

Valeria Márquez tenía tan solo 23 años de edad. Foto: IG: v___marquez

¿Qué se sabe sobre el mediático asesinato de Valeria Márquez?

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía de Jalisco, a un mes del asesinato de Valeria Márquez todavía no se ha realizado ninguna detención relacionada con este mediático crimen, sin embargo, se informó que se tienen identificadas tres principales líneas de investigación, además, se precisó que se han realizado más de 20 entrevistas con personas allegadas a la influencer asesinada, incluyendo a Erika, su empleada, así como a Vivian de la Torre, su mejor amiga, no obstante, no se han contado con elementos de prueba necesario para emitir alguna orden de aprehensión.

Por otra parte, se sabe que en la investigación de este caso también participan elementos de la Fiscalía General de la República, por lo que se espera que sea en los próximos días cuando se emita una nueva actualización del caso.

Todavía no hay detenidos por el asesinato de Valeria Márquez. Foto: IG: v___marquez

Vivian de la Torre defiende su inocencia y aparece un supuesto testigo clave

El periodista de investigación, Fabián Pasos “Mafian” presentó una entrevista en su canal de YouTube con una mujer que se identificó como “Paola” y dijo haber sido testigo ocular del asesinato de Valeria Márquez y señaló a Erika, la empleada de la influencer, como la autora material, además, señaló que estaba dispuesta a ratificar su testimonio ante la Fiscalía de Jalisco, sin embargo, se sabe que esto todavía no ha ocurrido.

Por otra parte, Fabián Pasos también consiguió entrevistar a Vivian de la Torre, amiga de Valeria Márquez y durante la charla la también influencer defendió su inocencia y señaló que ha colaborado con la Fiscalía de Jalisco para esclarecer el crimen de la también modelo, sin embargo, se reservó a contestar distintas interrogantes clave para no intervenir en las investigaciones de las autoridades a cargo del caso.