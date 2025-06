Un cambio profundo la Elección Judicial: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como un cambio profundo, que el pueblo de México haya votado por un indígena mixteco para que sea el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al encabezar el evento Programas de Bienestar, la mandataria federal recordó que después de Benito Juárez, no había habido en el país un presidente de la Corte de origen indígena.

Luego de casi dos semanas que se llevó a cabo la primera elección del Poder Judicial de la Federación, la Jefa del Ejecutivo enfatizó que dicho proceso fue mucho mejor, a que dichos puestos siguieran siendo elegidos por los integrantes de la Cámara de Senadores.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo sostuvo que es por ello, que una de las máximas del gobierno federal es: primero los pobres, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y los recursos del pueblo nunca serán para ningún gobernante.

“Y no se nos olvida nuestros pueblos y no se nos olvida nuestros principios, nosotros llegamos con principios, nosotros no mentimos, no robamos, y nunca jamás vamos a traicionar”, concluyó.