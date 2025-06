"Solo pensaba en ayudar": dice policía que recibió ascenso al rescatar dos conductores en inundación del bajo puente

Fernando Rosales Porras, subsecretario de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), relató los motivos que lo llevaron a arriesgar su vida para rescatar a dos conductores en la inundación de uno de los bajo puentes del Eje 1 Norte. El mando policíaco aseguró que en ese momento solo tuvo un pensamiento, que era ayudar a las personas, ya que llevaban muchas horas atrapadas.

“Cuando llegó la emergencia, me asomó, la camioneta estaba toda tapada y el chavo estaba arriba. Yo decía que eran dos metros (de inundación), los compañeros de la grúa y de varios sectores decían que era un metro y medio, pero la verdad yo le veía hondo”, contó el oficial para el programa de “Reporte H con Blanca Becerril”, de El Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Rosales Porras detalló que cuando el recibió el reporte de emergencia, vía radio, se encontraba en Calzada Ignacio Zaragoza y Canal de Río Churubusco. Recordó que cuando él y su compañero rescataron al conductor, el hombre les dio las gracias, y que en su mirada se veía la preocupación por el coche. El oficial señaló que la mayor satisfacción la sintió al rescatar al chofer de transporte público, quien ya no podía mover las piernas, posiblemente debido al efecto del agua fría.

Estaba en shock el conductor y ya afuera me abrazo y me dijo que nunca pensó que se iban a meter para rescatarlo. Esa es la gran satisfacción que me llevó de él", contó el oficial Fernando Rosales Porras.