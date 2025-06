El Colegio Cervantes de Torreón representará a México en el FIRST Global Challenge 2025

Con este logro, los estudiantes laguneros representarán a México en el FIRST Global Challenge 2025, la competencia internacional de Robótica que se llevará a cabo del 29 de octubre al 1 de noviembre en Panamá, reuniendo a jóvenes de todo el mundo para promover la ciencia, la tecnología y la cooperación global.

Esta será la sexta ocasión en que Cerbotics participa como la Selección Mexicana de Robótica en este escenario internacional, consolidándose como uno de los equipos más exitosos en la historia del torneo. Entre sus reconocimientos destacan:

Medalla de Oro “Albert Einstein Award for First Global International Excellence” en Grecia (2024) y Suiza (2022).

Medallas de Plata como “Finalist Alliances” y “Challenge Award” en Ginebra (2022).

Medalla de Oro “Dr. Mae Jemison Award” en Dubái (2019).

El proyecto de Robótica del Colegio Cervantes ha sido una plataforma de impulso al talento joven, con una filosofía que combina la excelencia académica con la innovación tecnológica y el trabajo colaborativo. Implementan la educación STEAM de forma transversal, desde Preescolar y Primaria, integrando la materia de Robótica como parte de sus clases curriculares, así como el Club de Robótica por las tardes que participan en los torneos de FIRST en Primaria, Secundaria y Preparatoria.

Cerbotics representa con orgullo a Torreón, Coahuila y a todo México, mostrando que el futuro del país se construye con ciencia, creatividad y pasión. Como parte de su preparación rumbo a Panamá, los estudiantes realizarán actividades para recaudar fondos y cubrir los costos del viaje.

Sobre el FIRST Global Challenge 2025

Las competencias FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) son consideradas las más grandes y prestigiosas a nivel mundial, debido a la magnitud de la participación, el nivel de desafío técnico y el impacto en la inspiración STEM para jóvenes.

El FIRST Global Challenge es una competencia internacional de Robótica con formato tipo “olímpico”, creada por Dean Kamen y organizada por la asociación sin fines de lucro FIRST Global. La edición 2025 se celebrará del 29 de octubre al 1 de noviembre en Ciudad de Panamá, y reunirá a más de 190 países para competir bajo el tema “Eco Equilibrium”. En esta versión, los equipos construirán y programarán robots destinados a restaurar y proteger hábitats, promoviendo la biodiversidad y el equilibrio ecológico, además de participar en actividades paralelas de innovación tecnológica sobre conservación ambiental.

Sobre el Colegio Cervantes de Torreón

Fundado en 1940, el Colegio Cervantes de Torreón es una institución bilingüe con amplia trayectoria en la formación integral de estudiantes, reconocida por su enfoque académico de excelencia y su impulso a la ciencia, la tecnología y los valores.

Con programas que van desde Maternal hasta Preparatoria, el Colegio ha sido semillero de múltiples generaciones de jóvenes destacados. Referente de la educación en México, gracias a su destacada participación en olimpiadas del conocimiento de Matemáticas y Física. Por cuarto año consecutivo, son la Selección Nacional de Física en el “International Young Physicists´Tournament”. Lund, Suecia (2025). Budapest, Hungría (2024). Murree, Pakistán (2023). Timisoara, Rumania (2022).

Así mismo, su proyecto de Robótica, Cerbotics, es reflejo de este compromiso con la innovación y el desarrollo STEAM, consolidando al Cervantes como un referente educativo en la Comarca Lagunera y en México. Para más información, se puede visitar su sitio oficial: https://cervantestorreon.edu.mx/.

