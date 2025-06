Claudia Sheinbaum reitera su compromiso con respetar la autonomía del Poder Judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su compromiso de respetar la autonomía del Poder Judicial, por lo que descartó que se tenga contemplada una reunión con los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el corto plazo.

“Hay que ser prudentes con la autonomía del Poder Judicial, a lo mejor habrá algún momento donde haya una reunión, pero hay que fortalecer la autonomía, ellos van a tener muchísimo trabajo, viene un periodo de transición entre el Poder Judicial actual y el nuevo poder judicial”, expuso.

Indicó que con esta transición los nuevos funcionarios estarán ocupados, por lo que admitió que es necesario darles un espacio para adaptarse y con ello permitir que cumplan sus funciones. Señaló que tras recibir su constancia faltará el periodo de impugnaciones, por lo que descartó que este proceso haya concluido.

“Es muy importante porque es un periodo corto, ellos toman posesión el 1 de septiembre, tiene que haber ya el proceso de transición, particularmente entre los ministros y ministras de la Corte actual”, dijo.

Claudia Sheinbaum admitió que los nuevos juzgadores necesitarán un espacio para adaptarse y cumplir sus funciones

FOTO: Cuartoscuro

INE emitirá declaraciones de validez el próximo 15 de junio

Tras el cómputo del total de las actas, este 15 de junio, el Consejo General del INE emitirá la declaratoria de validez y entregará constancias de mayoría a quienes obtuvieron el mayor número de votos para ocupar uno de los 881 cargos judiciales en disputa.

No obstante, previo a que se ofrezcan estos distintivos, el Instituto Nacional Electoral verificará que las y los triunfadores cumplan con la paridad de género y los requisitos de idoneidad de cada uno de los candidatos.

Asimismo, habrá seguimiento a 29 quejas por uso de supuestos acordeones o guías de votación que se utilizaron durante el proceso. No obstante, contrario a otros ejercicios electorales, en esta ocasión no es válido el recuento total de votos, al no detectar anomalías que lo ameriten.

