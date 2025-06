Claudia Sheinbaum llama a investigar muerte de mexicano detenido por ICE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que se solicitó más información tras la muerte de un mexicano en un centro de detención migratoria de ICE en Georgia, Estados Unidos. Manifestó que el Gobierno de México trabaja para que se respeten los derechos humanos de la comunidad mexicana en el exterior. En la conferencia de prensa matutina, señaló que inicialmente el connacional se registró con un nombre distintos y no específicos su nacionalidad.

—¿Qué información tiene o compartió la cancillería sobre la muerte de un mexicano en las instalaciones de ICE?, sería el segundo en lo que va del año en la misma instalación, se le cuestionó.

—Es una persona que se registró con un nombre distinto y no registró su nacionalidad, hasta toda la investigación que ha hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores, y se solicitó más información para saber cuáles fueron sus condiciones del fallecimiento, dijo.

La presidenta señaló que “tiene que hacerse todo la investigación y nosotros siempre vamos a buscar el respeto a los derechos humanos de los mexicanos en el exterior”.

Sheinbaum afirmó que se reforzará el trabajo de los consulados de México en la Unión Americana

FOTO: Presidencia

Informó que se está reforzando el trabajo de los consulados de México, en la Unión Americana, además de que se cuenta con el Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM) en el número 520-623-7874 todos los días de la semana las 24 horas para atender a la comunidad mexicana.

Fallece mexicano en centro de detención en Georgia

Ayer, la Cancillería informó del fallecimiento de una persona mexicana del 7 de junio de este año cuando se encontraba bajo custodia en el Centro de Detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE) en Stewart, Georgia, a donde fue trasladado desde la prisión estatal de Jackson, en la que se encontraba privado de su libertad.

“Desde el primer momento que el @ConsulMexAtl fue notificado, personal consular ha establecido comunicación con las autoridades locales y de ICE, así como con familiares de la persona, a fin de esclarecer los hechos, confirmar la causa oficial del deceso y brindar asesoraría jurídica y acompañamiento a los familiares”, posteó

“Personal del Consulado visita regularmente ese centro de detención para entrevistar a las y los connacionales. En las visitas recientes, no se recibió notificación para entrevista, por lo que el Consulado ha solicitado una explicación a las autoridades del Centro. El Consulado está analizando las alternativas legales existentes en dicho caso, y brindando seguimiento directo con las autoridades de ICE en Stewart; asimismo, está en comunicación con el Buró de Investigaciones de Georgia (GBI)”, añadió.

Llama Sheibaum a no realizar redadas en Copa Oro

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a no realizar redadas contra los mexicanos durante la Copa Oro. "No creemos que, por haber un partido de fútbol, vaya a haber alguna acción; esperamos que no ocurra. Hacemos un llamado para que no haya ninguna acción del servicio de migración por parte del gobierno de Estados Unidos", enfatizó.

Su mensaje se da después de los operativos que ha realizado el Centro de Detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para identificar a personas sin documentos, antes o después del partido que tendrá lugar en Los Ángeles.

Este contexto ha generado inquietud en torno a la organización de los próximos eventos deportivos, pues el partido inaugural de la Copa Oro entre México y República Dominicana, está previsto para el sábado 14 de junio en el SoFi Stadium, el cual podría verse afectado por bloqueos viales, protestas o revisiones de seguridad más estrictas.

Entre otros partidos programados en la región se encuentra el de Panamá vs Guadalupe y Guatemala vs Jamaica, los cuales también están bajo observación por parte de las autoridades locales.

A la par, el Mundial de Clubes 2025 comenzará el 15 de junio con un encuentro entre el PSG y el Atlético de Madrid en el Rose Bowl. En este evento, clubes como Monterrey, Inter de Milán y Botafogo también tienen partidos y entrenamientos programados en Los Ángeles.

No obstante, la llegada de los equipos y sus seguidores coincide con los operativos migratorios, lo que podría generar complicaciones logísticas y preocupación entre asistentes internacionales y locales, por lo que la jefa del ejecutivo llamó a conservar la calma e invitó a mantener las protestas pacíficas para evitar que terceros se ven afectados.