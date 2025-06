Ritha, de Nuevo León, graba a su novio agrediéndola con un cuchillo: "me hubiera ido desde la primera vez"

Una usuaria de redes sociales, identificada como Ritha Noelhy López, denunció públicamente a su expareja, José Francisco “N”, a quien acusa por múltiples episodios de violencia física, psicológica y amenazas durante su relación de seis meses. A través de publicaciones en redes sociales, la mujer residente de Monterrey, Nuevo León, compartió videos, fotografías y textos que evidencian las agresiones sufridas, incluyendo golpes, amenazas con un cuchillo y abuso emocional.

En uno de los videos, grabado con un celular, se escucha a Ritha enfrentando a su agresor mientras la amenaza con un cuchillo que el sujeto mantiene apoyado sobre su estómago, al tiempo que con la otra mano la toma fuértemente del cuello. “No te tengo miedo”, le dice la mujer, a lo que él responde de manera amenazante: “¿No me tienes miedo, wey’? Para ensartártelo”.

Otros videos muestran a Ritha encerrada en un baño durante un forcejeo, gritando y suplicando que las agresiones cesen, así como una discusión donde ella lamenta no haberlo dejado tras el primer episodio de violencia.

”Me hubiera ido desde la primera vez que me pegaste”, le dice la mujer en una de las grabaciones; el sujeto responde enojado “¿te arrepientes de estar conmigo, entonces?”, a lo cual la mujer simplemente dice “si te tengo que estar suplicando que no me pegues”. En otro video la mujer le dice a su pareja: “no quiero dejarte de querer, pero las cosas que estás haciendo no están bien”.

Exhibe lesiones presuntamente provocadas por su expareja

Las fotografías compartidas revelan moretones y rasguños en su rostro, brazos y cuello, como pruebas de la gravedad de los ataques sufridos, así como su teléfono celular destruido por quien fuera su pareja,

Ritha relató que las agresiones comenzaron el 23 de enero, cuando, tras una discusión, Flores Salas la golpeó en el rostro por negarse a subir a una camioneta. También denunció que fue llevada a Saltillo, donde familiares del agresor, incluidas su madre y primas, la atacaron físicamente.

Además, narró episodios de infidelidades, la destrucción de su celular —lo que le causó pérdidas laborales— y la pérdida de un embarazo en enero, atribuida al estrés y los conflictos. A pesar de las disculpas de su agresor, Ritha lamenta haberle dado nuevas oportunidades, reconociendo que “cada quien llega a su límite de diferente manera”.

La viralización de las denuncias generó apoyo, pero también críticas y comentarios revictimizantes, en los que cuestionan a Ritha por no haber dejado a su pareja. “Me están lastimando con muchas palabras en lugar de sentirme más tranquila porque estoy confiando en la ley”, lamentó la mujer, quien expresó sentirse juzgada por exponer públicamente a su agresor.

Acusa trabas de la Fiscalía para levantar la denuncia

El hombre presuntamente destrozó el teléfono de Ritha. Foto: ritha_lopez en Instagram

Tras las agresiones, Ritha acudió al Centro de Orientación y Denuncia de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, pero expresó su frustración al señalar que su caso no fue priorizado porque el dictamen psicológico no la consideró suficientemente afectada.

"El día de hoy acudimos a fiscalía mi abogado, mi testigo, y yo. Esto para integrar argumentos a la carpeta para que se solicite la audiencia. Cada día me ponen un pero, y aún así no me voy a rendir. Vamos a integrar todas las pruebas necesarias", escribió en una historia compartida en su perfil de redes sociales.

“No descansaré. No permitiré que quede como una carpeta más”, se lee en otra de sus publicaciones, donde también pidió ayuda a Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León y esposa del gobernador Samuel García, y solicitó a la ciudadanía difundir su caso para evitar represalias.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a abril de 2025, Nuevo León enfrenta una preocupante incidencia de delitos de violencia familiar.

A nivel nacional, se registraron 86,425 denuncias por estos delitos, de los cuales 5,835 fueron realizadas en el estado de Nuevo León, que se ubica en la tercera posición nacional en estas denuncias, sólo por detrás de la Ciudad de México y el Estado de México.