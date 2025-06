Padres denuncian bullying en primaria Fernando Montaño de Tepic, Nayarit

La mañana de este jueves madres y padres de familia se manifestaron a las afueras de la escuela primaria Fernando Montaño ubicada en Tepic Nayarit en la Colonia Centro, esto para exigir a las autoridades educativas tomen acciones ante los supuestos casos de bullying y acoso escolar que viven sus hijas e hijos.

Los manifestantes dijeron que se trata de entre 15 y 20 infantes que han sido amenazados, golpeados y hasta sufrido fracturas causadas por compañeros, señalan una acción por parte de las autoridades educativas del plantel por ello tomaron estas acciones.

Luego de esta manifestación acudieron la secretaria general de gobierno del estado de Nayarit, Rocío González García, para entablar un diálogo entre los afectados y la directora de nombre Alex Sánchez.

Acompaña gobierno de estado denuncias realizadas por padres y madres de familia en la escuela Fernando Montaño Al salir de esta reunión González García dijo su presencia era para que se sientan que son escuchados y acompañados por el gobierno del estado.

"Atender a niños y niñas a papás y mamás es una prioridad del gobierno del estado" sostuvo que seguirá por parte de la Secretaría de Educación Pública el acompañamiento, señalando que al interior de cada centro educativo existe un protocolo para este tipo de casos.

"Nos atendió muy bien la secretaria general de gobierno, pero lamento que la directora me haya acusado de mandarle mensajes a la madrugada opciones y que no la quiero porque es trans eso es una mentira yo tengo aquí los mensajes que me he mandado a ella a la directora. Yo jamás le voy a faltar el respeto. Sabemos que ahorita se hayan tocado partes de pronto allá solución"