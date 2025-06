“Lo mato, me escondo y tengo dinero”: “El Bart” confiesa que su peor error es no haber asesinado a Ciro Gómez Leyva

“Una persona noble que mata gente”, así se describe “El Bart” al ser entrevistado por la activista Saskia Niño de Rivera para el podcast Penitencia, donde habló sobre un hecho que lo llevó a ser uno de los sicarios más conocidos del país, debido a que intentó asesinar al reconocido periodista Ciro Gómez Leyva.

“Más que nada lo agarré como un oficio para ganar dinero”, confiesa "El Bart".

Así explicó como es que decidió unirse a las filas del crimen organizado, reconoció que en la actualidad la violencia ha crecido tanto que muchas personas matan hasta por 3 mil pesos y por la promesa de crecer en un cartel. Relató que su carrera delictiva comenzó “vendiendo vicio” y ya de ahí se fue con los sicarios, recordó que por la primera persona que asesinó no le pagaron nada, que lo hizo porque lo forzaron, dijo que al inicio sintió miedo “acabando la misión todos te aplauden, te echan porras” y así se le olvido además de que al consumir drogas le ayudó.

"El Bart” relató que siempre trabajó independiente pero que se sumó a un cártel por la edad y para tener crecimiento y más dinero Foto: YouTube Penitencia

“El Bart” nación en la Ciudad de México, pero se fue a Puerto Vallarta, Jalisco a estudiar la secundaria abierta pero no la terminó, ahí conoció el amor, trabajó como mesero y su novia lo engañaba, cuando regresó a su casa estaba tenido sexo con otra persona, casi lo mató”.

Compartió que no le gustaba pertenecer a un cártel ni los temas de las peleas entre ellos, asegura que él solo iba mataba y cobraba, que se distinguía por repartir con los que trabajaba, que no era avaricioso.

Al ser cuestionado sobre cuántas personas ha asesinado dijo que son más de 20, refirió que jamás lo habían detenido por asesinar a alguien aunque si por robar “yo ya andaba con personajes grandes” y que recientemente decidió unirse a las filas de un cártel por la edad y por pensar en un crecimiento dentro de la organización delictiva.

“El Bart” imaginaba a Ciro Gómez Leyva en una sábana blanca y confiesa que su peor error es no haberlo asesinado

Sobre el intento de asesinado al periodista Ciro Gómez Leyva ocurrido en 2022, confesó que no sentía admiración por el comunicados “lo consideraba bueno pero no tan bueno”, dijo que algunos periodistas le parecen muy amarillistas y que su respeto lo tiene Eduardo Salazar y Javier Alatorre.

“¿Cuántos periodistas han matado y no ha pasado nada, no han agarrado a nadie”, cuestionó "El Bart".

Pero jamás imaginó que este intento de homicidio lo iba a llevar tras las rejas, “El Bart”, nunca consideró que fallaría al intentar acabar con la vida del periodista.

“Lo mato, me escondo un rato, se enfrían las cosas y tengo dinero, lo que siga; esa era mi idea yo me lo imaginaba en su camioneta en una sábana blanca”, reveló “El Bart”.

“Vengo de una familia bien, nunca me faltó nada”: reveló “El Bart” Foto: YouTube Penitencia

Al ser cuestionado sobre si el peor error de su vida es no haber logrado el objetivo de matarlo respondió “sí” sin titubear, incluso dijo que de haber fallecido no habrían realizado la investigación que hicieron las autoridades porque es “México mágico”.

“Sabemos que si se está haciendo una investigación es porque él está haciendo su pancho”, afirmó “El Bart”.

“El Bart” comentó que en la audiencia lo vio y admitió que lo miró feo porque se encontraba de malas “si lo estaba chacaleando, nada más, estaba de malas”, aunque admite que debió poner cara de triste o preocupado, cuando Saskia Niño de Rivera le cuestionó si le diría algo refutó que no, porque no estaba arrepentido de lo que había hecho. Explicó que todo falló por el blindaje del vehículo del periodista y que debió desistir al momento de ver que estaba blindado.

“El fallido fue por el blindaje, error de otra persona”, expresó “El Bart”.

Recordó que lo detuvieron en Michoacán cuando iba saliendo de una tienda, vio a dos personas con un celular y a otra con un arma, señaló que lo torturaron y que antes de él ya habían detenido a once personas , de las cuales las mujeres eran completamente inocentes.

“Vengo de una familia bien, nunca me faltó nada”: reveló “El Bart”

“El Bart” reveló que viene de una familia bien, “nunca me faltó nada”, su mamá era ama de casa y su papá trabajaba y no tenía vicios “mi hermano es licenciado en Ciencias de la Informática y está en España”, pero tiene más de 12 años que no habla con él y cree que ahora menos querrá tener contacto con él porque sabía de sus malos pasos.